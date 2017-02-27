"Зачастую наиболее слабая наша валюта в последнюю неделю месяца, когда подходят к выплатам долларовые платежи. Наиболее сильной наша валюта является на второй неделе месяца, когда давление на курс со стороны его основных покупателей минимально", – делится наблюдением Максим Пархоменко. Исходя из этого, продавать доллары стоит в конце месяца, а покупать – с 7 по 14 число каждого месяца. Выводы По мнению экспертов, лучшее время для покупки долларов: в течение года – лето. в течение месяца – вторая неделя месяца. в течение недели – выходные.
Искатель написав:Нацбанк с утра купил двадцатку по 26,90 и вот уже полчаса стоит с очень крупным бидом по 26,89. Похоже, планирует стоять до конца торгов. Как в старые добрые времена...
Будь як НБУ Спокійно купляй якщо менше 27, казали вони... Для себе вирішив наступне: Фактично дно до кінця літа у нас є. І якщо повториться так як недавно щоб купівля по 26,65 - то буде як приємний бонус. А от чи будемо суттєво рости - теж не факт. Думаю коливання в 2 грн (7%) туди-назад тобто до від 26,5 до 28,5 це максимум, що нас чекає до осені. Хоча я особисто був би радий коливанням не більше 5%. А далі потрібно буде коригувати прогноз. А ви що думаєте?
ПС: Із гривневою частиною заощаджень рішення остаточного не має. Те що закінчилось у травні - пішло далі на стовпці. Те що закінчиться в червні - буду дивитись по ситуації на МБ і в країні. Якщо буде курс нижче 27 відкуплюсь Також враховуючи те про що написав вище, є ймовірність, що буду добивати стовпці із завершенням у серпні. При курсі 27 в червні збиток буде трішки більше 1 грн/дол. Враховуючи ситуацію через коронавірус, це мене практично не засмучує. Поясню передісторію. Я завжди тримав корзину валют. А потім здавши долар в січні 2019 по 28 повернувся у нього на початку літа на всі 100% по 26. Недоотримана вигода (депозити в доларах під 4%) впродовж більше як пів року суттєвої ревальвації привела мене до того, що в січні 2020 25% я повернув у гривню по 24. Як ви можете побачити - це була помилка якої би не було якщо би я тримав корзину валют як завжди. Остаточного рішення що далі робити поки що не має.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
vladus17 написав:В Киеве уже появилась продажа по 26.92 ))))
Вчера зашел на всю котлету по 27.05 Кто олень? - я знаю
Вон полосатый олень выше картинки выкладывает ... может согреют?)))
Я тебя помню еще при курсе 23-24 умничал, гривна не жмет?
На сколько я помню ты на всю запаковался еще по 28+ и потом на свободную докупал по 26-25-24 .. итак, какой % ты (и те кто тебя слушал) докупили по 24 и ниже? Думаю 2-3% портфеля. Далее, на сколько прошел девал на сегодня за 7 мес от 24, и переведи сколько гривендепозитчик поимел за это время на весь свой портфель? З.Ы. А ты меня не помнишь с 17го года, когда ты тут бил копытом о 30-50-150 а я показывал на депозиты под 18+ и даже были еще 20+ % и курс 27-27-5 ???? З.Ы.Ы. Хватит постить картинки в которых ты ничего не понимаешь! Шел бы за кабанчиком)