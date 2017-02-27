Я тоже Владимира сегодня вспоминал. Ему просто нужна корзина валют, и меньше менять туда-сюда через день. Составить какой-то план.. Реалист выше хорошо написал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:52
Я тоже Владимира сегодня вспоминал. Ему просто нужна корзина валют, и меньше менять туда-сюда через день. Составить какой-то план.. Реалист выше хорошо написал.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:00
Ты бредишь. Никто от моих советов тут проиграть не мог, посмотри на табло.
Я эксперт по локальным низам (медаль слева), всегда можно потом на падающем тренде было слиться по +1 грн или выйти в безубыток. На 28 я никого не призывал скупаться, а наоборот сообщил, что пара доллар/гривна нарисовали перевернутые голову-плечи и первая цель 27.
И потом в 2016-2017 годах сидел плотно в гривне на недельных депозитах в Укрэксиме под 18-19%% размером в несколько фондов.
Ты тут никто и ничем особо не отметился, кроме "ценных" призывов осенью на 23-25 НЕ ПОКУПАТЬ ДОЛЛАР, потому что он идет на 20
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