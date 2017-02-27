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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5541554255435544

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:52

  Electron написав:
  vovamuha007 написав:Яку я закономірність точно виявив - долари продаю - наступного дня долар починає додавати в ціні, якщо купую - починає зміцнюватись гривня. Сьогодні долари купував :lol:

Закономерность снова сработала) :roll:

Я тоже Владимира сегодня вспоминал. Ему просто нужна корзина валют, и меньше менять туда-сюда через день. Составить какой-то план.. Реалист выше хорошо написал.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:00

  Investor_33 написав:
  Zebra написав:
  Investor_33 написав:Вон полосатый олень выше картинки выкладывает ... может согреют?)))

Я тебя помню еще при курсе 23-24 умничал, гривна не жмет? :mrgreen:

На сколько я помню ты на всю запаковался еще по 28+ и потом на свободную докупал по 26-25-24 .. итак, какой % ты (и те кто тебя слушал) докупили по 24 и ниже? Думаю 2-3% портфеля. Далее, на сколько прошел девал на сегодня за 7 мес от 24, и переведи сколько гривендепозитчик поимел за это время на весь свой портфель?
З.Ы. А ты меня не помнишь с 17го года, когда ты тут бил копытом о 30-50-150 а я показывал на депозиты под 18+ и даже были еще 20+ % и курс 27-27-5 ???? :mrgreen:
З.Ы.Ы. Хватит постить картинки в которых ты ничего не понимаешь! Шел бы за кабанчиком)

Ты бредишь. Никто от моих советов тут проиграть не мог, посмотри на табло.

Я эксперт по локальным низам (медаль слева), всегда можно потом на падающем тренде было слиться по +1 грн или выйти в безубыток. На 28 я никого не призывал скупаться, а наоборот сообщил, что пара доллар/гривна нарисовали перевернутые голову-плечи и первая цель 27.
И потом в 2016-2017 годах сидел плотно в гривне на недельных депозитах в Укрэксиме под 18-19%% размером в несколько фондов.

Ты тут никто и ничем особо не отметился, кроме "ценных" призывов осенью на 23-25 НЕ ПОКУПАТЬ ДОЛЛАР, потому что он идет на 20 :lol:
Zebra
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  #<1 ... 5541554255435544
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