Zebra написав: Investor_33 написав: Вон полосатый олень выше картинки выкладывает ... может согреют?))) Вон полосатый олень выше картинки выкладывает ... может согреют?)))

Я тебя помню еще при курсе 23-24 умничал, гривна не жмет? Я тебя помню еще при курсе 23-24 умничал, гривна не жмет?

На сколько я помню ты на всю запаковался еще по 28+ и потом на свободную докупал по 26-25-24 .. итак, какой % ты (и те кто тебя слушал) докупили по 24 и ниже? Думаю 2-3% портфеля. Далее, на сколько прошел девал на сегодня за 7 мес от 24, и переведи сколько гривендепозитчик поимел за это время на весь свой портфель?З.Ы. А ты меня не помнишь с 17го года, когда ты тут бил копытом о 30-50-150 а я показывал на депозиты под 18+ и даже были еще 20+ % и курс 27-27-5 ????З.Ы.Ы. Хватит постить картинки в которых ты ничего не понимаешь! Шел бы за кабанчиком)