Я тоже Владимира сегодня вспоминал. Ему просто нужна корзина валют, и меньше менять туда-сюда через день. Составить какой-то план.. Реалист выше хорошо написал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:52
Я тоже Владимира сегодня вспоминал. Ему просто нужна корзина валют, и меньше менять туда-сюда через день. Составить какой-то план.. Реалист выше хорошо написал.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:00
Ты бредишь. Никто от моих советов тут проиграть не мог, посмотри на табло.
Я эксперт по локальным низам (медаль слева), всегда можно потом на падающем тренде было слиться по +1 грн или выйти в безубыток. На 28 я никого не призывал скупаться, а наоборот сообщил, что пара доллар/гривна нарисовали перевернутые голову-плечи и первая цель 27.
И потом в 2016-2017 годах сидел плотно в гривне на недельных депозитах в Укрэксиме под 18-19%% размером в несколько фондов.
Ты тут никто и ничем особо не отметился, кроме "ценных" призывов осенью на 23-25 НЕ ПОКУПАТЬ ДОЛЛАР, потому что он идет на 20
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:10
Что он не знает и даже не догадывается куда двинет курс?
А что тут знать,если 40% бюджета в месяц финансируют или с печатного станка или комбанки как было в мае?
Какие тут варианты?
Только девальвация и выравнивание между доходами и расходами бюджета.
Ещё неизвестно какой будет будет урожай,может толком не будет что экспортировать.
Вчера на сепарресурсе один прошеный западенец говорил,что нулевая декларация это очень хорошо,будут платить больше в бюджет и нести в банки тоже
По логике вещей,когда приходят к тебе бандиты и объявляют что надо поделится,то это повод делать ноги,но когда ты припарковался на грндепо,то это оказывается шанс наполнить бюджет и построить дороги и школы
Вот такая петросянщина,а сегодня ник дипломнет заявил,что он никогда не ошибается,правда в 2015-м он поменял название учётки на Алекс06,но главное же никогда не ошибается,грндепо рулит,даже при трёхкратных девалах,если что,то просто поменяй ник и дело в шляпе(((
А пока перемирие на валютном фронте,эмиссия пока никак не сказалась,но тут зе заявил,что надо "больше экономических инициатив" делать правительству,так что станок вишневый у Смолия пора запускать на полную мощность,со всеми вытекающими)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:33
somilitark Реалист написал про свою стратегию. У каждого она своя.
В принципе у меня тоже корзина валют, меньшую часть составляют евро и гривна. Гривна крутится на 3-мес. депозите уже 4 года по-моему. Т.е это получается неспекулятивный подход, свою валюту я выбрал. Нет особых спекуляций, хотя ошибки тоже были и в этом году тоже: продал доллар рано, чтобы совершить гривневый платеж, немного подождать нужно было. Наблюдаю и пишу про курсы ))
Раньше, времени много прошло, был европатриотом.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:53
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................28.05.2020..............29.05.2020
дата розрахунку................27.05.2020..............28.05.2020
Євро...................................29,7151....................29,6234
Долар США........................27,0002....................26,9059
После полудня гривна еще укрепилась почти на копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и сделали паузу. Около 11 весьма резко опустились еще на 3 копейки, сузив спред до рабочих 2 копеек, и также резко остановились. По графику уже виден повод для НБУ постараться выполнить план по пополнению резервов. Повода для "настоящих" интервенций пока не видно.
Позже стало понятно, что избыток валюты оказался очень существенным, что потребовало от регулятора заградительной интервенции - он простоял на покупке по единому курсу практически всю сессию.
После 11-10 движения котировок не было.
Официальный курс встретили котировками 26.8900 - 26.9100. За день опустились на 7 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Пока трудно сказать, вернулся ли рынок к нисходящему тренду, или происходит отскок после резкого роста, усугубленного выходным в США. Картина может проясниться к середине следующей недели. Однако, постоянное присутствие НБУ на торгах намекает на очень серьезные намерения продавцов. Завтра посмотрим на выкупленный объем.
Этот день в истории:
2019 - 26.4062 (+8) +50
2018 - 26.1495 (+4) +76
2017 - 26.3454 (+7)
2016 - 25.1360 (+3)
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:59
15-45:
Харьков 26.91 - 27.00 (утром 27.00 - 27.05).
Цены ровные, большинство предложений ПОВ на покупку-продажу доллара: 26.90 - 27.00 (опт). Снизились на 5 коп. (к 10 утра курс доллара в Харькове был 26.95 - 27.05).
Сумы 26.85 - 27.00 (26.95 - 27.05)
Полтава 26.85 - 26.95..27.00 (26.95 - 27.05)
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:09
Какой смысл в этих картинках?
И так понятно, что была паника в начале марта в связи с короной и карантином.
Так же, как прошлым летом была паника (поменьше) в связи с кипешем вокруг Привата.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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