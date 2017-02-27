RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5541554255435544

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:52

  Electron написав:
  vovamuha007 написав:Яку я закономірність точно виявив - долари продаю - наступного дня долар починає додавати в ціні, якщо купую - починає зміцнюватись гривня. Сьогодні долари купував :lol:

Закономерность снова сработала) :roll:

Я тоже Владимира сегодня вспоминал. Ему просто нужна корзина валют, и меньше менять туда-сюда через день. Составить какой-то план.. Реалист выше хорошо написал.
Patrick
 
Повідомлень: 805
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:00

  Investor_33 написав:
  Zebra написав:
  Investor_33 написав:Вон полосатый олень выше картинки выкладывает ... может согреют?)))

Я тебя помню еще при курсе 23-24 умничал, гривна не жмет? :mrgreen:

На сколько я помню ты на всю запаковался еще по 28+ и потом на свободную докупал по 26-25-24 .. итак, какой % ты (и те кто тебя слушал) докупили по 24 и ниже? Думаю 2-3% портфеля. Далее, на сколько прошел девал на сегодня за 7 мес от 24, и переведи сколько гривендепозитчик поимел за это время на весь свой портфель?
З.Ы. А ты меня не помнишь с 17го года, когда ты тут бил копытом о 30-50-150 а я показывал на депозиты под 18+ и даже были еще 20+ % и курс 27-27-5 ???? :mrgreen:
З.Ы.Ы. Хватит постить картинки в которых ты ничего не понимаешь! Шел бы за кабанчиком)

Ты бредишь. Никто от моих советов тут проиграть не мог, посмотри на табло.

Я эксперт по локальным низам (медаль слева), всегда можно потом на падающем тренде было слиться по +1 грн или выйти в безубыток. На 28 я никого не призывал скупаться, а наоборот сообщил, что пара доллар/гривна нарисовали перевернутые голову-плечи и первая цель 27.
И потом в 2016-2017 годах сидел плотно в гривне на недельных депозитах в Укрэксиме под 18-19%% размером в несколько фондов.

Ты тут никто и ничем особо не отметился, кроме "ценных" призывов осенью на 23-25 НЕ ПОКУПАТЬ ДОЛЛАР, потому что он идет на 20 :lol:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8441
З нами з: 21.09.12
Подякував: 844 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:10

  Patrick написав: Реалист выше хорошо написал.


Что он не знает и даже не догадывается куда двинет курс?

А что тут знать,если 40% бюджета в месяц финансируют или с печатного станка или комбанки как было в мае?

Какие тут варианты?

Только девальвация и выравнивание между доходами и расходами бюджета.
Ещё неизвестно какой будет будет урожай,может толком не будет что экспортировать.

Вчера на сепарресурсе один прошеный западенец говорил,что нулевая декларация это очень хорошо,будут платить больше в бюджет и нести в банки тоже :lol:

По логике вещей,когда приходят к тебе бандиты и объявляют что надо поделится,то это повод делать ноги,но когда ты припарковался на грндепо,то это оказывается шанс наполнить бюджет и построить дороги и школы :mrgreen:

Вот такая петросянщина,а сегодня ник дипломнет заявил,что он никогда не ошибается,правда в 2015-м он поменял название учётки на Алекс06,но главное же никогда не ошибается,грндепо рулит,даже при трёхкратных девалах,если что,то просто поменяй ник и дело в шляпе(((

А пока перемирие на валютном фронте,эмиссия пока никак не сказалась,но тут зе заявил,что надо "больше экономических инициатив" делать правительству,так что станок вишневый у Смолия пора запускать на полную мощность,со всеми вытекающими)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11341
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2670 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:33

somilitark Реалист написал про свою стратегию. У каждого она своя.

В принципе у меня тоже корзина валют, меньшую часть составляют евро и гривна. Гривна крутится на 3-мес. депозите уже 4 года по-моему. Т.е это получается неспекулятивный подход, свою валюту я выбрал. Нет особых спекуляций, хотя ошибки тоже были и в этом году тоже: продал доллар рано, чтобы совершить гривневый платеж, немного подождать нужно было. Наблюдаю и пишу про курсы ))
Раньше, времени много прошло, был европатриотом.
Patrick
 
Повідомлень: 805
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:53

  4e4ensxe написав:а май всегда хороший месяц для гривны так что обвала не будет. максимум пригнем к 28

Даже до 27 не прыгнули
в следующем месяце будет аналогичная ситуация - рынок будет колебатся +-1 гривна.
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1314
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................28.05.2020..............29.05.2020
дата розрахунку................27.05.2020..............28.05.2020
Євро...................................29,7151....................29,6234
Долар США........................27,0002....................26,9059
После полудня гривна еще укрепилась почти на копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и сделали паузу. Около 11 весьма резко опустились еще на 3 копейки, сузив спред до рабочих 2 копеек, и также резко остановились. По графику уже виден повод для НБУ постараться выполнить план по пополнению резервов. Повода для "настоящих" интервенций пока не видно.
Позже стало понятно, что избыток валюты оказался очень существенным, что потребовало от регулятора заградительной интервенции - он простоял на покупке по единому курсу практически всю сессию.
После 11-10 движения котировок не было.
Официальный курс встретили котировками 26.8900 - 26.9100. За день опустились на 7 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Пока трудно сказать, вернулся ли рынок к нисходящему тренду, или происходит отскок после резкого роста, усугубленного выходным в США. Картина может проясниться к середине следующей недели. Однако, постоянное присутствие НБУ на торгах намекает на очень серьезные намерения продавцов. Завтра посмотрим на выкупленный объем.

Этот день в истории:
2019 - 26.4062 (+8) +50
2018 - 26.1495 (+4) +76

2017 - 26.3454 (+7)
2016 - 25.1360 (+3)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 6520 раз.
 
Профіль
10
6
11
1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:59

15-45:
Харьков 26.91 - 27.00 (утром 27.00 - 27.05).
Цены ровные, большинство предложений ПОВ на покупку-продажу доллара: 26.90 - 27.00 (опт). Снизились на 5 коп. (к 10 утра курс доллара в Харькове был 26.95 - 27.05).

Сумы 26.85 - 27.00 (26.95 - 27.05)
Полтава 26.85 - 26.95..27.00 (26.95 - 27.05)
Patrick
 
Повідомлень: 805
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:09

  Investor_33 написав:
  vladus17 написав:В Киеве уже появилась продажа по 26.92 ))))
Вчера зашел на всю котлету по 27.05
Кто олень? - я знаю 8)
Вон полосатый олень выше картинки выкладывает ... может согреют?)))

Какой смысл в этих картинках?
И так понятно, что была паника в начале марта в связи с короной и карантином.
Так же, как прошлым летом была паника (поменьше) в связи с кипешем вокруг Привата.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17299
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2739 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5541554255435544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banazîr, Puente, st512, ЛОБ і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1900, 1901, 1902
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19011 2327135
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 16:27
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6966 1562651
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 16:02
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
423 89519
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 20:16
Ukrainian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2748)
28.05.2020 16:35
Альфа-Банк (86294)
28.05.2020 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.