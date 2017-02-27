Додано: Чет 28 тра, 2020 15:10

Patrick написав: Реалист выше хорошо написал. Реалист выше хорошо написал.

Что он не знает и даже не догадывается куда двинет курс?А что тут знать,если 40% бюджета в месяц финансируют или с печатного станка или комбанки как было в мае?Какие тут варианты?Только девальвация и выравнивание между доходами и расходами бюджета.Ещё неизвестно какой будет будет урожай,может толком не будет что экспортировать.Вчера на сепарресурсе один прошеный западенец говорил,что нулевая декларация это очень хорошо,будут платить больше в бюджет и нести в банки тожеПо логике вещей,когда приходят к тебе бандиты и объявляют что надо поделится,то это повод делать ноги,но когда ты припарковался на грндепо,то это оказывается шанс наполнить бюджет и построить дороги и школыВот такая петросянщина,а сегодня ник дипломнет заявил,что он никогда не ошибается,правда в 2015-м он поменял название учётки на Алекс06,но главное же никогда не ошибается,грндепо рулит,даже при трёхкратных девалах,если что,то просто поменяй ник и дело в шляпе(((А пока перемирие на валютном фронте,эмиссия пока никак не сказалась,но тут зе заявил,что надо "больше экономических инициатив" делать правительству,так что станок вишневый у Смолия пора запускать на полную мощность,со всеми вытекающими)))