НБУ включил печатный станок. Кому достанется эмиссионная гривна
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ включил печатный станок. Кому достанется эмиссионная гривна
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:07
Всю неделю на горизонте было не видать даже поводов для выкупа,а тут вдруг целое ведро для резервов.
Может Нафтогаз показал уши,вот и НБУ бегом прискакал на пикничёк?
Последнюю пшеницу сливаем из резервов,гуляем на все короче.
До этого Ситибанк отоваривали,настало время черпачков для главного банка страны)))
На миняйле под вечер появились покупки по 90,это так на операторов послеобеденный рыжик повлиял,что приёмы подросли?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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