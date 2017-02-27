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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5542554355445545

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://vesti.ua/strana/nbu-vklyuchil-p ... n_get_more
НБУ включил печатный станок. Кому достанется эмиссионная гривна
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:07

  Сибарит написав: Однако, постоянное присутствие НБУ на торгах намекает на очень серьезные намерения продавцов. Завтра посмотрим на выкупленный объем.


Всю неделю на горизонте было не видать даже поводов для выкупа,а тут вдруг целое ведро для резервов.

Может Нафтогаз показал уши,вот и НБУ бегом прискакал на пикничёк?
Последнюю пшеницу сливаем из резервов,гуляем на все короче.

До этого Ситибанк отоваривали,настало время черпачков для главного банка страны)))

На миняйле под вечер появились покупки по 90,это так на операторов послеобеденный рыжик повлиял,что приёмы подросли?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 5542554355445545
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