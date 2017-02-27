НБУ включил печатный станок. Кому достанется эмиссионная гривна
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ включил печатный станок. Кому достанется эмиссионная гривна
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:07
Всю неделю на горизонте было не видать даже поводов для выкупа,а тут вдруг целое ведро для резервов.
Может Нафтогаз показал уши,вот и НБУ бегом прискакал на пикничёк?
Последнюю пшеницу сливаем из резервов,гуляем на все короче.
До этого Ситибанк отоваривали,настало время черпачков для главного банка страны)))
На миняйле под вечер появились покупки по 90,это так на операторов послеобеденный рыжик повлиял,что приёмы подросли?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:12
Підтримую вас щодо несиметричності дій НБУ. Але я За таке "підштовхування до девальвації" замість друкування гривні.
Але давайте подивимось хто бенефіціари таких дій:
1) Бюджет у вигляді податків із імпорту
2) Весь наш бізнес який щось виробляє на експорт
3) Резерви НБУ які поповнюються в такий важкий час
4) Такі дії покращують ймовірність того, що нерези зменшать виведення грошей із України і відповідно банки збільшать попит на первинні розміщення ОВДП від мінфіну а не купуватимуть їх на вторинці.
Єдине, що я не розумію в діях НБУ - це рух облікової ставки. Дуже повільне її зниження в минулому році та обґрунтування її зниження тепер.
Без нівелювання ризиків неповернення кредитів, відсутності законодавства яке захищає кредиторів, відсутності судової реформи, наявності високої корупції всі ці дії по зниженню облікової ставки зроблять єдине.
Вони зроблять Багатих Ще Багатшими, а бідних Ще біднішими. Для монополій та великих компаній ресурс здешевшає. Для пересічного бізнесмена - практично ні.
Але це питання швидше до Мінфіну, Кабінету Міністрів та Президента, а не до НБУ.
Хто молодець? НБУ молодець!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:20
Реалист должен понимать,что у нас всегда ступенчатая девальвация,мы стоим на одном уровне,накапливаем проблемы,потом стреляем вверх и опять стоим,но на уровне много выше предыдущего.
Думаю мы постояли 5 лет на уровне +- 25,пора взлетать,рухнувшая экономика и идиоты у штурвала уже просто кричат об этом.
Но вот я не понимаю,как люди,которые хоть немного слышали об экономике,могут написать например хорошо об масштабной эмиссии?
О том,что извращённая форма "нулевой декларации",в руках откровенных профанов и менов,которые два слова связать не могут,что это только добро и дорога к 25?
По-моему у большинства нет ничего мужского в характере,когда ты ошибся,то говоришь: я не прав,постараюсь учесть ошибки и быть умнее,а тут люди начинают натягивать сову на глобус,только бы не признать очевидные вещи,что они банально были не правы.
Я тоже сейчас частично на грндепо,другую часть проел и занимаюсь капитальным ремонтом авто,но я не буду молиться на идиотов и их невежество,только для того,что бы иметь надежду спасти свои копейки,люди имейте достоинство,это очень важно,повалятся в ногах придуманных панов и покрутить змеиным хвостом успеете ещё в аду.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:25
а недоразвиті?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:27
Сегодня ПДВ налили на 5 126,5 млн гривень.
Всего за месяц 11982 млн
В прошлом мае было 12,936 млрд
Живите своим умом!
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:35
Вітаю Realist.
Ви навчаєтесь в реальному училище, чи Ви бажаєте реально на світ дивитись?
Останнє не зовсім добре виходить!
Ось таке питання: "Що, в пройдешньому році друкували?" А може залили ринок гривнею просто викуповуючи валюту?
І, все що Ви написаали, не "зробить", а РОБИТЬ і РОБИТЬ зараз пересічного біднішим!
Невже не зрозуміло, що це призводить до подальшого падіння купівельної спроможності заробітків українців? Заробляють то в гривні! Це призводить до подальшої трудової міграції!
Девальвація, і за нею і інфляція - э ЗУБОЖІННЯ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ! Так званий додатковий скритий налог!!!
Чим був поганий пройдешній рік, коли була ревальвація і росла гривньова платня для більшості населення? Ще раз, чим поганий був пройдешній рік?
А БІЗНЕСМЕНИ експортери, та імпортери, як в тому році дали, так і на далі дадуть собі раду!!!
А ще бачили як банки навіть і в карантин надприбутки отримують? А з депозитів пересічного держава як брала, так і бере налог, замість того, щоб банки поприжати і маленьким українцям дати допомогу в цей скрутний час!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 28 тра, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:44
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:03
Падение промышленного производства и экспорта больше,чем падение возмещения НДС.Таки скрутки с возмещением работают?
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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