s0v7a написав:Ось таке питання: "Що, в пройдешньому році друкували?" А може залили ринок гривнею просто викуповуючи валюту?
Чим був поганий пройдешній рік, коли була ревальвація і росла гривньова платня для більшості населення? Ще раз, чим поганий був пройдешній рік? А БІЗНЕСМЕНИ експортери, та імпортери, як в тому році дали, так і на далі дадуть собі раду!!!
А що можна було якось по іншому? Чи не потрібно було викуповувати, і довести курс до 20 чи 16, щоб підвищити статистику самогубств у фермерів, садівників, і всіх решта? Чи можливо у вас своя оригінальна теорія як сировинна держава може досягти успіху завдяки ревальвації? Навіть при курсі 24 бізнес не спішив оновлювати основні фонди, які суттєво складаються із критичного імпорту. А ви кажете дадуть собі раду... Не смішіть...
Банки отримали прибуток частково завдяки ОВДП. Відсотки по ОВДП це до мінфіну та ситуації на ринку а не до НБУ. За НБУ залишаються тільки депосертифікати. Тому я і написав, що по цьому питанню - я НБУ не розумію.
s0v7a написав:Невже не зрозуміло, що це призводить до подальшого падіння купівельної спроможності заробітків українців? Заробляють то в гривні! Це призводить до подальшої трудової міграції! Девальвація, і за нею і інфляція - э ЗУБОЖІННЯ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ! Так званий додатковий скритий налог!!!
Тобто це НБУ винний у всіх бідах. Це він не може дотиснути судову реформу. Реформу медицини. Не може подолати корупцію. Це НБУ саботує закупівлю ліків на міжнародних тендерах та купляє маски втридорога у китайців замість українських виробників. Це НБУ звільняє уряд та керівників без причини і досягнув того, що до нього ніхто нормальний не хоче йти працювати? Ви про кого ведете мову? Я про НБУ. Нацбан до цього всього не має ніякого відношення. Крім високих відсотків по депозитних сертифікатах для банків у минулому році. У мене все!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили на 5 126,5 млн гривень. Всего за месяц 11982 млн
В прошлом мае было 12,936 млрд
Падение промышленного производства и экспорта больше,чем падение возмещения НДС.Таки скрутки с возмещением работают?
Вітаю heineken.
Тут не червоніти треба, а злитися й зуби показувати
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Дуже поважаю ваши думки на цьому форумі,але укріплення гривні 2019 аж ніяк не сприяло поліпшенню статків пересічних,бо не призвело до вдешевлення імпорту для кінцевого споживача.Торгівля як рахувала по 27-28,так знижувати не збиралася.Туристичні фірми на зараз рахують євро по 31,5-32 ,хоч на міжбанку інші цифри. Тому багатші стають ще багатшими. По податках на депозити: в Україні це спосіб гарантованого заробітку грошей,тому оподатковується,як прибуток.І це цілком розумно.Торік непоганий прибуток.Тому у депозитчиків є бажання повторити,і це можна зрозуміти.Можете мене забанити
Востаннє редагувалось heineken в Чет 28 тра, 2020 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:... Чи не потрібно було викуповувати, і довести курс до 20 чи 16... ... Тобто це НБУ винний у всіх бідах. ...
Таки реаліст з реального училища
Я лишив Ваші два пункти на які відповім, все інше - младокенсініанство!
На мій погляд треба було ще більше викуповувати в тому році, щоб не так сильно ревальвувати. Но ревальвувати!
А в цьому році, або симитрично купувати продавати і явно ж не приводити до трьох гривньового росту в березні. Краще робити так, щоб девальвувати не сильніше за визнечену облікову ставку. На мене не інфляцію треба перекривати обліковою ставкою, а девальвацію по відношенню до корзини валют країн партнерів! Чи так як у прошлому році, дати гривні потроху кріпчати, продовжуючи викуповувати надлишки притоку валюти. Дивись, і нерезиденти знову пішли б у ОВДП. А так, девальвація їх шуганула.
Та це моя думка і тільки...
І таки НБУ не у всьому винен, не треба на нього усіх собак вішати.
Та проте, він винен у тому, що підримує суттєву девальвацію на користь кривих моделей розвитку нашої держави! Тим він підтримує зубожіння Українсьеого народу.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Украинских автомобилистов обложили новым налогом при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог