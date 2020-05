Додано: Чет 28 тра, 2020 20:48

s0v7a написав: Realist написав: ... Чи не потрібно було викуповувати, і довести курс до 20 чи 16...

...

Тобто це НБУ винний у всіх бідах.

...

Чи не потрібно було викуповувати, і довести курс до 20 чи 16......Тобто це НБУ винний у всіх бідах.







Таки реаліст з реального училища



Я лишив Ваші два пункти на які відповім, все інше - младокенсініанство!



На мій погляд треба було ще більше викуповувати в тому році, щоб не так сильно ревальвувати. Но ревальвувати!



А в цьому році, або симитрично купувати продавати і явно ж не приводити до трьох гривньового росту в березні. Краще робити так, щоб девальвувати не сильніше за визнечену облікову ставку. На мене не інфляцію треба перекривати обліковою ставкою, а девальвацію по відношенню до корзини валют країн партнерів! Чи так як у прошлому році, дати гривні потроху кріпчати, продовжуючи викуповувати надлишки притоку валюти. Дивись, і нерезиденти знову пішли б у ОВДП. А так, девальвація їх шуганула.



Та це моя думка і тільки...



І таки НБУ не у всьому винен, не треба на нього усіх собак вішати.



Та проте, він винен у тому, що підримує суттєву девальвацію на користь кривих моделей розвитку нашої Держави! Тим він підтримує зубожіння Українсьеого народу.



ВО



Хай щастить!

