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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5544554555465547

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро против доллара так не хило подросло. Каковы причины и надолго ли?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:48

  s0v7a написав:
  Realist написав:... Чи не потрібно було викуповувати, і довести курс до 20 чи 16...
...
Тобто це НБУ винний у всіх бідах.
...




Таки реаліст з реального училища

Я лишив Ваші два пункти на які відповім, все інше - младокенсініанство!

На мій погляд треба було ще більше викуповувати в тому році, щоб не так сильно ревальвувати. Но ревальвувати!

А в цьому році, або симитрично купувати продавати і явно ж не приводити до трьох гривньового росту в березні. Краще робити так, щоб девальвувати не сильніше за визнечену облікову ставку. На мене не інфляцію треба перекривати обліковою ставкою, а девальвацію по відношенню до корзини валют країн партнерів! Чи так як у прошлому році, дати гривні потроху кріпчати, продовжуючи викуповувати надлишки притоку валюти. Дивись, і нерезиденти знову пішли б у ОВДП. А так, девальвація їх шуганула.

Та це моя думка і тільки...

І таки НБУ не у всьому винен, не треба на нього усіх собак вішати.

Та проте, він винен у тому, що підримує суттєву девальвацію на користь кривих моделей розвитку нашої Держави! Тим він підтримує зубожіння Українсьеого народу.

ВО

Хай щастить!

СОВА ПИШЫТЬ ЩЕ БЫЛЬШИМ КАПСОМ ТА ЧЕРВОНИМ БО НЕЧЕТАБИЛЬНО !!! РАЗ !!11ОДИН :!: :!: :!:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:54

  Grand Touring написав:и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом
при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог

так оно уже всегда и так было)))5процентов+ 1,5 процента военный сбор и итого 6,5%
валерчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:58

  heineken написав:
  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили на 5 126,5 млн гривень.
Всего за месяц 11982 млн

В прошлом мае было 12,936 млрд

Падение промышленного производства и экспорта больше,чем падение возмещения НДС.Таки скрутки с возмещением работают? :oops:


а как Вы видите скрутки при системе электронного декларирования НДС и лимитов?;)
чисто профессионально интересно.
я вижу - стоимость НДС обналки составляет 18%, что говорит о том, что это явление сильно придушили

а возмещение просто отстает, сейчас возместили максимум за март, а может и раньше...
Shaman
 
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  #<1 ... 5544554555465547
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