s0v7a написав:

Realist написав: ... Чи не потрібно було викуповувати, і довести курс до 20 чи 16...

...

Тобто це НБУ винний у всіх бідах.

...

... Чи не потрібно було викуповувати, і довести курс до 20 чи 16......Тобто це НБУ винний у всіх бідах....