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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:35
Евро против доллара так не хило подросло. Каковы причины и надолго ли?
Если сникнет парус -
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:48
s0v7a написав: Realist написав:
... Чи не потрібно було викуповувати, і довести курс до 20 чи 16...
...
Тобто це НБУ винний у всіх бідах.
...
Таки реаліст з реального училища
Я лишив Ваші два пункти на які відповім, все інше - младокенсініанство!
На мій погляд треба було ще більше викуповувати в тому році, щоб не так сильно ревальвувати. Но ревальвувати!
А в цьому році, або симитрично купувати продавати і явно ж не приводити до трьох гривньового росту в березні. Краще робити так, щоб девальвувати не сильніше за визнечену облікову ставку. На мене не інфляцію треба перекривати обліковою ставкою, а девальвацію по відношенню до корзини валют країн партнерів! Чи так як у прошлому році, дати гривні потроху кріпчати, продовжуючи викуповувати надлишки притоку валюти. Дивись, і нерезиденти знову пішли б у ОВДП. А так, девальвація їх шуганула.
Та це моя думка і тільки...
І таки НБУ не у всьому винен, не треба на нього усіх собак вішати.
Та проте, він винен у тому, що підримує суттєву девальвацію на користь кривих моделей розвитку нашої Держави! Тим він підтримує зубожіння Українсьеого народу.
ВО
Хай щастить!
СОВА ПИШЫТЬ ЩЕ БЫЛЬШИМ КАПСОМ ТА ЧЕРВОНИМ БО НЕЧЕТАБИЛЬНО !!! РАЗ !!11ОДИН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:54
Grand Touring написав:
и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом
при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог
так оно уже всегда и так было)))5процентов+ 1,5 процента военный сбор и итого 6,5%
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:58
heineken написав: zzzzzz написав:
Сегодня ПДВ налили на 5 126,5 млн гривень.
Всего за месяц 11982 млн
В прошлом мае было 12,936 млрд
Падение промышленного производства и экспорта больше,чем падение возмещения НДС.Таки скрутки с возмещением работают?
а как Вы видите скрутки при системе электронного декларирования НДС и лимитов?;)
чисто профессионально интересно.
я вижу - стоимость НДС обналки составляет 18%, что говорит о том, что это явление сильно придушили
а возмещение просто отстает, сейчас возместили максимум за март, а может и раньше...
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Shaman
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:18
Shaman написав:
а как Вы видите скрутки при системе электронного декларирования НДС и лимитов?;)
чисто профессионально интересно.
Послушайте бывшего министра финансов Уманского, какая разница что здесь думают или не думают форумчане, как будто они посвященные в тему )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:25
s0v7a написав: Realist написав:
... Чи не потрібно було викуповувати, і довести курс до 20 чи 16...
...
Тобто це НБУ винний у всіх бідах.
...
[color=#800080][size=120]Таки реаліст з реального училища
Принаймні мене ввічливості в тому реальному училищі навчили. На відміну від вас. Якось ви дуже емоційно висловлюєтесь. Slow down please...
Ну що ж. Вашу точку зору про недооцінену гривню прийняв до уваги. В мене інша. На тому і розійдемось.
По податках із депозитів я згідний. Якщо є на депозити - то повинні бути і на ОВДП. Або ні там ні там.
Моє шанування.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:42
Безналичная валютная торговля шла достаточно активно. Объем торгов подрос со вчерашних $140 млн до $170 млн. При этом курс снова тянули на 27 грн/$.
Нацбанк пополнял золотовалютные резервы по двум ценникам - 26,90 грн/$ и 26,89 грн/$. По разным оценкам, совокупно приобрел порядка $55-60 млн. Скупал доллар и Ситибанк, но, как рассказали рынке, в небольших объемах.
Казначеи сообщили, что большую часть валютных продаж межбанку обеспечила металлургическая компания "Метинвест". По слухам, сталевары дожидались выплат возмещений по НДС, и не получили их, когда рассчитывали. Потому были вынуждены активнее продавать валютную выручку.
НДС, кстати, все-таки поступил. Но, говорят, что Госказначейство выплатило его вечером, после завершения активных межбанковских торгов. Совокупно на счета бизнеса было перечислено 5,13 млрд грн.
"После валютных покупок регулятора долларовые котировки планомерно шли вниз. Но после появления информации о возмещении НДС отошли наверх. Стало понятно, что завтра валютные продажи со стороны экспортеров, скорее всего, сократятся. Такие выплаты обычно демотивируют их на валютном рынке", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:06
Grand Touring написав:
и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом
при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог
Все, як було обіцяно!"Я вам ничего не должен".
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:13
Realist написав:
Якщо є на депозити - то повинні бути і на ОВДП. Або ні там ні там.
королі життя таки пани (ОВДП-ні), а лохи мають башляти! (депозитні)
(с) повбивав би
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:29
freeze написав: Shaman написав:
а как Вы видите скрутки при системе электронного декларирования НДС и лимитов?;)
чисто профессионально интересно.
Послушайте бывшего министра финансов Уманского, какая разница что здесь думают или не думают форумчане, как будто они посвященные в тему )))
сорри, но там слушать нечего)))
он как раз из времен, когда еще не было электронной системы, все работало по-другому - я думаю, он может поделиться опытом, как делал скрутки тогда
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