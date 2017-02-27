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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5545554655475548

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ФРС США с 22 мая 2019 по 20 май 2020 напечатала $201 млрд, более чем 10% всей налички в обращении. Такого даже в пост-кризисные 2008+ не допускали. Трамп немного берега попутал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:17

  валерчик написав:
  Grand Touring написав:и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом
при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог

так оно уже всегда и так было)))5процентов+ 1,5 процента военный сбор и итого 6,5%

Вы не в курсе.....
С 23.05 теперь ВСЕ продажи грузовой техники облагаются по ставке 18% +1,5 военный сбор.
komant733
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:25

  Investor_K написав:Евро против доллара так не хило подросло. Каковы причины и надолго ли?

Европа, как барышня, стеснительная, в отличии от США, которые наглым образом печатают доллары :）. Как долго? Пока не станет ясно, чем Европа закроет свои проблемы.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:44

  greenozon написав:
  Realist написав:Якщо є на депозити - то повинні бути і на ОВДП. Або ні там ні там.


королі життя таки пани (ОВДП-ні), а лохи мають башляти! (депозитні)
(с) повбивав би

Не припомню чтобы "лохам" , как Вы их окрестили, было запрещено вкладываться в ОВГЗ. Зато отложились в памяти дискуссии на тему дефолт - облигация - туалеты клеять. Только столица. Брокеры ненадежные. Большая комиссия. Приват начал продавать - пиши пропало.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:03

Shaman
поэтому снова ушёл, бо не в теме. не разглядел новых возможностей заработка, но при этом рассказал о нём "начальнику", это ведь единственная проблема и забота, которая волнует и входит в обязанности министров финансов)))...
а шо делать?
чик
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  #<1 ... 5545554655475548
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