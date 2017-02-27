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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:44
ФРС США с 22 мая 2019 по 20 май 2020 напечатала $201 млрд, более чем 10% всей налички в обращении. Такого даже в пост-кризисные 2008+ не допускали. Трамп немного берега попутал.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:17
валерчик написав: Grand Touring написав:
и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом
при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог
так оно уже всегда и так было)))5процентов+ 1,5 процента военный сбор и итого 6,5%
Вы не в курсе.....
С 23.05 теперь ВСЕ продажи грузовой техники облагаются по ставке 18% +1,5 военный сбор.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:25
Investor_K написав:
Евро против доллара так не хило подросло. Каковы причины и надолго ли?
Европа, как барышня, стеснительная, в отличии от США, которые наглым образом печатают доллары :）. Как долго? Пока не станет ясно, чем Европа закроет свои проблемы.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:44
greenozon написав: Realist написав:
Якщо є на депозити - то повинні бути і на ОВДП. Або ні там ні там.
королі життя таки пани (ОВДП-ні), а лохи мають башляти! (депозитні)
(с) повбивав би
Не припомню чтобы "лохам" , как Вы их окрестили, было запрещено вкладываться в ОВГЗ. Зато отложились в памяти дискуссии на тему дефолт - облигация - туалеты клеять. Только столица. Брокеры ненадежные. Большая комиссия. Приват начал продавать - пиши пропало.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:03
Shaman
поэтому снова ушёл, бо не в теме. не разглядел новых возможностей заработка, но при этом рассказал о нём "начальнику", это ведь единственная проблема и забота, которая волнует и входит в обязанности министров финансов)))...
а шо делать?
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