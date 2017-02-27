Grand Touring написав:и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог
так оно уже всегда и так было)))5процентов+ 1,5 процента военный сбор и итого 6,5%
Вы не в курсе..... С 23.05 теперь ВСЕ продажи грузовой техники облагаются по ставке 18% +1,5 военный сбор.
Realist написав:Якщо є на депозити - то повинні бути і на ОВДП. Або ні там ні там.
королі життя таки пани (ОВДП-ні), а лохи мають башляти! (депозитні) (с) повбивав би
Не припомню чтобы "лохам" , как Вы их окрестили, было запрещено вкладываться в ОВГЗ. Зато отложились в памяти дискуссии на тему дефолт - облигация - туалеты клеять. Только столица. Брокеры ненадежные. Большая комиссия. Приват начал продавать - пиши пропало.
Shaman поэтому снова ушёл, бо не в теме. не разглядел новых возможностей заработка, но при этом рассказал о нём "начальнику", это ведь единственная проблема и забота, которая волнует и входит в обязанности министров финансов)))...
Investor_K написав:Евро против доллара так не хило подросло. Каковы причины и надолго ли?
Европа, как барышня, стеснительная, в отличии от США, которые наглым образом печатают доллары :）. Как долго? Пока не станет ясно, чем Европа закроет свои проблемы.
Стеснительных и скромных уже не осталось.
ЕЦБ с марта 2020-го запустил экстренную программу OЕ на 750 млрд евро, а в апреле объявил программу кредитов для банков на 3 триллиона евро, в том числе под отрицательную ставку - вплоть до минус 1% годовых. Дополнительные вливания придут от ЕЦБ (на 9% ВВП), Банка Англии (на 16% ВВП) и Банка Японии (на 14% ВВП), тогда как ФРС поставит на паузу «денежный конвейер», добавив лишь 2% ВВП к балансу, прогнозирует BofA. https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/c ... 1029234906