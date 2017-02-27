Grand Touring написав:и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог
Агония близко,но лжедмитрий,похоже,не собирается каяться,типа я устал-я ухожу,как 31.12.1999 ебн.Если стратегические направления развития страны это продажа овгз и преследование Порошенко,то это означает полную пустоту и дезориентацию,государство функционирует лишь фрагментарно и ненормально,экономика тоже,модель ее функционирования не поменялась-все та же работа в интересах олигархов,эксплуатирующих все виды ресурсов,главный из которых само государство,эта собака живёт для блох и клещей.Олигархи неэффективны без доступа к телу,неконкурентной среды и дешёвых ресурсов,так шо вангую, серьезная девальвация не за горами-это в их интересах.Вопрос времени, политической устойчивости и удобства финансовых спекуляций.