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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5547554855495550>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:12

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:40

  antikkristall написав:Популярный интернет опт Харьков доллар на копейку вниз 26.91/26.97, евро на копейку вверх 29.45/29,65

В Полтаве уже можно купить доллар на 5 коп. дешевле: 26.90 - 27.00
  Вкладчик1234 написав: Пригород Киева Бровары с утра стал похож на зону боевых действий. Вышедшие с карантина маршруточники делили территорию со стрельбой. Полиция проводит массовые задержания.
Вспомнился фильм "Бандитский Йоханнесбург", посмотрите на досуге если не видели.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто ще не читав? Інтерв'ю пані Гонтаревої.
https://finance.liga.net/ekonomika/inte ... gontarevoy
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:45

zzzzzz Нерезы бегут как крысы с тонущего корабля.
Пока гривнедержатели мантрят на курс 24.
Ну-ну(с)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:52

  Grand Touring написав:и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом
при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог

Агония близко,но лжедмитрий,похоже,не собирается каяться,типа я устал-я ухожу,как 31.12.1999 ебн.Если стратегические направления развития страны это продажа овгз и преследование Порошенко,то это означает полную пустоту и дезориентацию,государство функционирует лишь фрагментарно и ненормально,экономика тоже,модель ее функционирования не поменялась-все та же работа в интересах олигархов,эксплуатирующих все виды ресурсов,главный из которых само государство,эта собака живёт для блох и клещей.Олигархи неэффективны без доступа к телу,неконкурентной среды и дешёвых ресурсов,так шо вангую, серьезная девальвация не за горами-это в их интересах.Вопрос времени, политической устойчивости и удобства финансовых спекуляций.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:zzzzzz Нерезы бегут как крысы с тонущего корабля.


зато "физиков" загонят как стадо под "нулевую декларацию", как раз и ставочки "крутые" подгонят - около 5-7%. :lol: :lol:
и всіх разом :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:38

  Alex2007 написав:
  vladus17 написав:zzzzzz Нерезы бегут как крысы с тонущего корабля.


зато "физиков" загонят как стадо под "нулевую декларацию", как раз и ставочки "крутые" подгонят - около 5-7%. :lol: :lol:
и всіх разом :mrgreen:


Смогут ли заставить всех положить задекларированное в банк на счет и на какой период - это главный вопрос и опасение.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:40

  Alex2007 написав:
  vladus17 написав:zzzzzz Нерезы бегут как крысы с тонущего корабля.


зато "физиков" загонят как стадо под "нулевую декларацию", как раз и ставочки "крутые" подгонят - около 5-7%. :lol: :lol:
и всіх разом :mrgreen:


Только умалишенный пойдет декларировать черные доходы в стране с напрочь гнилой правоохранительной и судебной системой.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Министерство финансов Украины сегодня погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США.

Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов.

Выпуск ОВГЗ под гарантию США был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:48

  Realist написав:Хто ще не читав? Інтерв'ю пані Гонтаревої.
https://finance.liga.net/ekonomika/inte ... gontarevoy

вже покаялася в содіяному?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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