Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:38

Alex2007 написав: vladus17 написав: zzzzzz Нерезы бегут как крысы с тонущего корабля. zzzzzz Нерезы бегут как крысы с тонущего корабля.



зато "физиков" загонят как стадо под "нулевую декларацию", как раз и ставочки "крутые" подгонят - около 5-7%.

и всіх разом зато "физиков" загонят как стадо под "нулевую декларацию", как раз и ставочки "крутые" подгонят - около 5-7%.и всіх разом



Смогут ли заставить всех положить задекларированное в банк на счет и на какой период - это главный вопрос и опасение. Смогут ли заставить всех положить задекларированное в банк на счет и на какой период - это главный вопрос и опасение.

"The quieter you become, the more you are able to hear"