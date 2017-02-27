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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:40
В Полтаве уже можно купить доллар на 5 коп. дешевле: 26.90 - 27.00
Вспомнился фильм "Бандитский Йоханнесбург", посмотрите на досуге если не видели.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хто ще не читав? Інтерв'ю пані Гонтаревої.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:45
zzzzzz Нерезы бегут как крысы с тонущего корабля.
Пока гривнедержатели мантрят на курс 24.
Ну-ну(с)
Life is good.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:52
Агония близко,но лжедмитрий,похоже,не собирается каяться,типа я устал-я ухожу,как 31.12.1999 ебн.Если стратегические направления развития страны это продажа овгз и преследование Порошенко,то это означает полную пустоту и дезориентацию,государство функционирует лишь фрагментарно и ненормально,экономика тоже,модель ее функционирования не поменялась-все та же работа в интересах олигархов,эксплуатирующих все виды ресурсов,главный из которых само государство,эта собака живёт для блох и клещей.Олигархи неэффективны без доступа к телу,неконкурентной среды и дешёвых ресурсов,так шо вангую, серьезная девальвация не за горами-это в их интересах.Вопрос времени, политической устойчивости и удобства финансовых спекуляций.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:38
Смогут ли заставить всех положить задекларированное в банк на счет и на какой период - это главный вопрос и опасение.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:40
Только умалишенный пойдет декларировать черные доходы в стране с напрочь гнилой правоохранительной и судебной системой.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Министерство финансов Украины сегодня погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США.
Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов.
Выпуск ОВГЗ под гарантию США был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:48
вже покаялася в содіяному?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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