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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5547554855495550

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:14

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.05.2020..........................26,8721
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Отказавшись от утреннего кофе, сразу сузили спред до 2 копеек и пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 3 копейки, после чего остановились. Похоже, что тормозом выступил регулятор. Незадолго до полудня резко подскочили на 3 копейки, вернувшись на уровень открытия.
НБУ вчера выкупил 52 млн. Не слишком большой объем для многочасовой заградительной интервенции.
Остатки на коррсчетах выросли за счет вливания от казначейства. Рост объема суточных сертификатов немного сгладил этот эффект.

В среду объем валютного рынка сократился с 387.3 до 345.7 млн. Обороты чистые. В противовес общему снижению оборотов объемы клиентских заявок увеличились как по предложению, так и по спросу. Спрос оказался больше, что вполне естественно для среды после выходного понедельника в США. Зашедшая свежая валюта просто не успела дойти до межбанка. Рискну предположить, что вчера этот перекос уже был выправлен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пила - крок вперед, два назад!(ну чи навпаки) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:30

  Долярчик написав:Пила - крок вперед, два назад!(ну чи навпаки) :)



Долярчик, скільки Вам років?
Мабуть не більше 40.
Бо кому під 60, той ніколи в банк не положить гривню. Вже раз обдурили. Великий і потужний радянський совок. Обули по повній. Гадали, шо навіка він.
Yuri_61
 
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