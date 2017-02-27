Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 29.05.2020..........................26,8721 Гривна укрепилась на 3 копейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Отказавшись от утреннего кофе, сразу сузили спред до 2 копеек и пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 3 копейки, после чего остановились. Похоже, что тормозом выступил регулятор. Незадолго до полудня резко подскочили на 3 копейки, вернувшись на уровень открытия. НБУ вчера выкупил 52 млн. Не слишком большой объем для многочасовой заградительной интервенции. Остатки на коррсчетах выросли за счет вливания от казначейства. Рост объема суточных сертификатов немного сгладил этот эффект.
В среду объем валютного рынка сократился с 387.3 до 345.7 млн. Обороты чистые. В противовес общему снижению оборотов объемы клиентских заявок увеличились как по предложению, так и по спросу. Спрос оказался больше, что вполне естественно для среды после выходного понедельника в США. Зашедшая свежая валюта просто не успела дойти до межбанка. Рискну предположить, что вчера этот перекос уже был выправлен.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!