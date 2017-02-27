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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5547554855495550

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:14

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.05.2020..........................26,8721
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Отказавшись от утреннего кофе, сразу сузили спред до 2 копеек и пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 3 копейки, после чего остановились. Похоже, что тормозом выступил регулятор. Незадолго до полудня резко подскочили на 3 копейки, вернувшись на уровень открытия.
НБУ вчера выкупил 52 млн. Не слишком большой объем для многочасовой заградительной интервенции.
Остатки на коррсчетах выросли за счет вливания от казначейства. Рост объема суточных сертификатов немного сгладил этот эффект.

В среду объем валютного рынка сократился с 387.3 до 345.7 млн. Обороты чистые. В противовес общему снижению оборотов объемы клиентских заявок увеличились как по предложению, так и по спросу. Спрос оказался больше, что вполне естественно для среды после выходного понедельника в США. Зашедшая свежая валюта просто не успела дойти до межбанка. Рискну предположить, что вчера этот перекос уже был выправлен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пила - крок вперед, два назад!(ну чи навпаки) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:37

при падении доходов бюджета у чиновников просто срывает крышу - шакалы начали разрывать свои вольеры в поисках шары и источников штрафов

Штрафы за несвоевременный техосмотр предлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 340 гривень до 1700 гривень).
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/05/7/647596/


с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные авто до 170 тыс. грн и конфискация транспорта, а использование "иностранца" в коммерческих целях будет наказываться дополнительным штрафом в размере 34 тыс. грн
https://focus.ua/economics/448163-konet ... ennye_avto


а эта новость затронет любого работодателя, особенно будет интересна айти отрасли в плане формирования долгосрочных проектов
Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете. Этот документ знаменателен двумя главными моментами.

Первый - резко, в 6-7 раз, увеличиваются штрафы за нарушение военного учета как призывниками, так и должностными лицами. Взыскания становятся просто драконовских размеров - звучат суммы от 30 тысяч гривен до полумиллиона.

И второе - президент в лице Владимира Зеленского получает право на формирование еще одной "армии": резервистов. Он сможет их призывать своим решением на срок до полугода и отправлять куда угодно. За неисполнение - драконовские штрафы и уголовная ответственность.
https://курс.ком.юа/novost/180260-zelen ... odrobnosti
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:54

  rasmus написав:Министерство финансов Украины сегодня погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США.

Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов.

Выпуск ОВГЗ под гарантию США был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.

віддали дядя Сему ярд нікомуненужних, так що ідем на ПА24
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:59

  Grand Touring написав:а эта новость затронет любого работодателя, особенно будет интересна айти отрасли в плане формирования долгосрочных проектов
Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете. Этот документ знаменателен двумя главными моментами.

Первый - резко, в 6-7 раз, увеличиваются штрафы за нарушение военного учета как призывниками, так и должностными лицами. Взыскания становятся просто драконовских размеров - звучат суммы от 30 тысяч гривен до полумиллиона.

И второе - президент в лице Владимира Зеленского получает право на формирование еще одной "армии": резервистов. Он сможет их призывать своим решением на срок до полугода и отправлять куда угодно. За неисполнение - драконовские штрафы и уголовная ответственность.
https://курс.ком.юа/novost/180260-zelenskii-menjaet-voinskii-uchet-podrobnosti

Ну, а як ще відволікти народ від "ахметова", саджати будемо, "крадуцкого" і так далі?
Ось такими вбросами і затягуванням гайок :!:
Осознано чи ні, але це може привести до громадянського протистояння :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:39

Realist
читать леру200? я не открывая ссылки знаю, шо наплетёт...
прочёл таки от нефиг делать. так и знал - нбу молодец, зачистка системы, остальные омно и не слова об огромных рефах выдаваемых банкам за неделю до того, как их грохнуть - это ведь не её нбу выделывало, а прокуратура, которая теперь не хочет сажать хозяев этих банков ну и канечна дубинский и т.п. патриотка...
а шо делать?
чик
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