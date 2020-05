Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:54

rasmus написав: Министерство финансов Украины сегодня погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США.



Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов.



