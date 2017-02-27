Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 29.05.2020..........................26,8721 Гривна укрепилась на 3 копейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Отказавшись от утреннего кофе, сразу сузили спред до 2 копеек и пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 3 копейки, после чего остановились. Похоже, что тормозом выступил регулятор. Незадолго до полудня резко подскочили на 3 копейки, вернувшись на уровень открытия. НБУ вчера выкупил 52 млн. Не слишком большой объем для многочасовой заградительной интервенции. Остатки на коррсчетах выросли за счет вливания от казначейства. Рост объема суточных сертификатов немного сгладил этот эффект.
В среду объем валютного рынка сократился с 387.3 до 345.7 млн. Обороты чистые. В противовес общему снижению оборотов объемы клиентских заявок увеличились как по предложению, так и по спросу. Спрос оказался больше, что вполне естественно для среды после выходного понедельника в США. Зашедшая свежая валюта просто не успела дойти до межбанка. Рискну предположить, что вчера этот перекос уже был выправлен.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные авто до 170 тыс. грн и конфискация транспорта, а использование "иностранца" в коммерческих целях будет наказываться дополнительным штрафом в размере 34 тыс. грн https://focus.ua/economics/448163-konet ... ennye_avto
а эта новость затронет любого работодателя, особенно будет интересна айти отрасли в плане формирования долгосрочных проектов
Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете. Этот документ знаменателен двумя главными моментами.
Первый - резко, в 6-7 раз, увеличиваются штрафы за нарушение военного учета как призывниками, так и должностными лицами. Взыскания становятся просто драконовских размеров - звучат суммы от 30 тысяч гривен до полумиллиона.
И второе - президент в лице Владимира Зеленского получает право на формирование еще одной "армии": резервистов. Он сможет их призывать своим решением на срок до полугода и отправлять куда угодно. За неисполнение - драконовские штрафы и уголовная ответственность. https://курс.ком.юа/novost/180260-zelen ... odrobnosti
Grand Touring написав:а эта новость затронет любого работодателя, особенно будет интересна айти отрасли в плане формирования долгосрочных проектов
Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете. Этот документ знаменателен двумя главными моментами.
Первый - резко, в 6-7 раз, увеличиваются штрафы за нарушение военного учета как призывниками, так и должностными лицами. Взыскания становятся просто драконовских размеров - звучат суммы от 30 тысяч гривен до полумиллиона.
И второе - президент в лице Владимира Зеленского получает право на формирование еще одной "армии": резервистов. Он сможет их призывать своим решением на срок до полугода и отправлять куда угодно. За неисполнение - драконовские штрафы и уголовная ответственность. https://курс.ком.юа/novost/180260-zelenskii-menjaet-voinskii-uchet-podrobnosti
Ну, а як ще відволікти народ від "ахметова", саджати будемо, "крадуцкого" і так далі? Ось такими вбросами і затягуванням гайок Осознано чи ні, але це може привести до громадянського протистояння
Realist читать леру200? я не открывая ссылки знаю, шо наплетёт... прочёл таки от нефиг делать. так и знал - нбу молодец, зачистка системы, остальные омно и не слова об огромных рефах выдаваемых банкам за неделю до того, как их грохнуть - это ведь не её нбу выделывало, а прокуратура, которая теперь не хочет сажать хозяев этих банков ну и канечна дубинский и т.п. патриотка...