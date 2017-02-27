чик написав:Realist читать леру200? я не открывая ссылки знаю, шо наплетёт... прочёл таки от нефиг делать. так и знал - нбу молодец, зачистка системы, остальные омно и не слова об огромных рефах выдаваемых банкам за неделю до того, как их грохнуть - это ведь не её нбу выделывало, а прокуратура, которая теперь не хочет сажать хозяев этих банков ну и канечна дубинский и т.п. патриотка...
Вы суть статьи не поняли, хотя буквы, конечно, прочитали.
чик написав:не слова об огромных рефах выдаваемых банкам за неделю до того, как их грохнуть
Можете свої слова підтвердити якимсь офіційним джерелом?
Розгін рефінансу це більше гріх Стефка Кубіва. Може і тітонька Го тут грішна...он Писаруку інкримінують за реф Бахматюку. Але цю тему слід досліджувати скрупульозно і не скочуватися до популізму.
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Grand Touring написав:и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог
Агония близко,но лжедмитрий,похоже,не собирается каяться,типа я устал-я ухожу,как 31.12.1999 ебн.Если стратегические направления развития страны это продажа овгз и преследование Порошенко,то это означает полную пустоту и дезориентацию,государство функционирует лишь фрагментарно и ненормально,экономика тоже,модель ее функционирования не поменялась-все та же работа в интересах олигархов,эксплуатирующих все виды ресурсов,главный из которых само государство,эта собака живёт для блох и клещей.Олигархи неэффективны без доступа к телу,неконкурентной среды и дешёвых ресурсов,так шо вангую, серьезная девальвация не за горами-это в их интересах.Вопрос времени, политической устойчивости и удобства финансовых спекуляций.
Прикро, що йде повне розбалансування влади. Відчувши слабкість, неефективність, несправедливість - дехто починає вже самостійно вирішувати свої проблеми. Чи можна було ще рік тому уявити таку перестрілку, яка нещодавно трапилась в Броварах?!!
Імпонує порівняння коміка не з Рейганом, а з Гардінгом -
Рік президентства та комплекс абсолютно ідіотських рішень — пограти в популізм із лайт-ватою, відмовитись від євроінтеграції, терпіти криміналітет, бо Арсен Аваков — свій і підтримав свого часу найпершим під час виборів — дуже чітко показали, на кого справді схожий Володимир Зеленський серед американських президентів. Це двадцять дев’ятий — Уорен Гардінг, представник богемного середовища, який не відмовився від покеру і гулянок навіть у часи короткого президентства. Президентство Гардінга запам’яталось тим, що найближче оточення було просто пронизане широкою корупцією. ... Американські біографи та історики до сьогодні вивчають особу Гардінга — і є очевидні факти, що президентство цієї особи стало можливим через змову бутлегерів та потужних нафтових груп, які ділили впливи за родовища осейджів в Оклахомі. Їм треба був зручний очільник, який би тупо не заважав стригти долари. Американський прообраз Зеленського — Уорен Гардінг донині вважається найнеуспішнішим лідером США ХХ століття. Випадково прийшов, досить тихо пішов.
Зараз чимало людей шукають простих рецептів і популістичних рішень. Їх немає. Великі нації народилися у муках. Ми не особливі і мусимо це пройти теж. Для цього нарешті треба увімкнути мозок і назавжди забути кнопки — “популізм” і “наш пацан вирішить за нас”. https://espreso.tv/article/2020/05/29/k ... v_i_mafiyi
Чи є за таких умов шанс у гривні виконувати функції грошей - питання риторичне! Залишилось лише змінити або зламати Смолія
Востаннє редагувалось V2 в П'ят 29 тра, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
чик Питання не в пошуку, а у невідповідності ваших слів реальності! Не пригадаю таких прикладів, щоб через тиждень після отримання рефінансування, ліквідовували банк. Якщо помиляюсь - підтвердіть свої слова!
V2 поменяйте тыждень на более длительный или короткий срок, суть пытання от этого не меняется, нафига выдавать реф зная их финотчётность и понимая, шо это палюбому трупы + полит составляющая, как у вас...