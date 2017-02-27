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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5549555055515552>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:33

  чик написав:Realist
читать леру200? я не открывая ссылки знаю, шо наплетёт...
прочёл таки от нефиг делать. так и знал - нбу молодец, зачистка системы, остальные омно и не слова об огромных рефах выдаваемых банкам за неделю до того, как их грохнуть - это ведь не её нбу выделывало, а прокуратура, которая теперь не хочет сажать хозяев этих банков ну и канечна дубинский и т.п. патриотка...

Вы суть статьи не поняли, хотя буквы, конечно, прочитали.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:35

  V2 написав:
  чик написав:не слова об огромных рефах выдаваемых банкам за неделю до того, как их грохнуть


Можете свої слова підтвердити якимсь офіційним джерелом?

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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:36

Yuri_T
где в моём тексте "топление" за дуба и ко? коса на камень - такие же как и она...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:37

  V2 написав:
  чик написав:не слова об огромных рефах выдаваемых банкам за неделю до того, как их грохнуть


Можете свої слова підтвердити якимсь офіційним джерелом?

Розгін рефінансу це більше гріх Стефка Кубіва.
Може і тітонька Го тут грішна...он Писаруку інкримінують за реф Бахматюку.
Але цю тему слід досліджувати скрупульозно і не скочуватися до популізму.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:38

  goldfinger написав:
  Grand Touring написав:и снова новости чиновников-мародеров
Украинских автомобилистов обложили новым налогом
при продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

если бизнес решил поправить финансовое положение и продать технику - заплати налог

Агония близко,но лжедмитрий,похоже,не собирается каяться,типа я устал-я ухожу,как 31.12.1999 ебн.Если стратегические направления развития страны это продажа овгз и преследование Порошенко,то это означает полную пустоту и дезориентацию,государство функционирует лишь фрагментарно и ненормально,экономика тоже,модель ее функционирования не поменялась-все та же работа в интересах олигархов,эксплуатирующих все виды ресурсов,главный из которых само государство,эта собака живёт для блох и клещей.Олигархи неэффективны без доступа к телу,неконкурентной среды и дешёвых ресурсов,так шо вангую, серьезная девальвация не за горами-это в их интересах.Вопрос времени, политической устойчивости и удобства финансовых спекуляций.


Прикро, що йде повне розбалансування влади.
Відчувши слабкість, неефективність, несправедливість - дехто починає вже самостійно вирішувати свої проблеми.
Чи можна було ще рік тому уявити таку перестрілку, яка нещодавно трапилась в Броварах?!!

Імпонує порівняння коміка не з Рейганом, а з Гардінгом -

Рік президентства та комплекс абсолютно ідіотських рішень — пограти в популізм із лайт-ватою, відмовитись від євроінтеграції, терпіти криміналітет, бо Арсен Аваков — свій і підтримав свого часу найпершим під час виборів — дуже чітко показали, на кого справді схожий Володимир Зеленський серед американських президентів. Це двадцять дев’ятий — Уорен Гардінг, представник богемного середовища, який не відмовився від покеру і гулянок навіть у часи короткого президентства. Президентство Гардінга запам’яталось тим, що найближче оточення було просто пронизане широкою корупцією. ...
Американські біографи та історики до сьогодні вивчають особу Гардінга — і є очевидні факти, що президентство цієї особи стало можливим через змову бутлегерів та потужних нафтових груп, які ділили впливи за родовища осейджів в Оклахомі. Їм треба був зручний очільник, який би тупо не заважав стригти долари.
Американський прообраз Зеленського — Уорен Гардінг донині вважається найнеуспішнішим лідером США ХХ століття. Випадково прийшов, досить тихо пішов.

Зараз чимало людей шукають простих рецептів і популістичних рішень. Їх немає. Великі нації народилися у муках. Ми не особливі і мусимо це пройти теж. Для цього нарешті треба увімкнути мозок і назавжди забути кнопки — “популізм” і “наш пацан вирішить за нас”.
https://espreso.tv/article/2020/05/29/k ... v_i_mafiyi


Чи є за таких умов шанс у гривні виконувати функції грошей - питання риторичне! Залишилось лише змінити або зламати Смолія :(
Востаннє редагувалось V2 в П'ят 29 тра, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:39

  V2 написав:Можете свої слова підтвердити якимсь офіційним джерелом?

потрудитесь поискать сами - это буде не сложно...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:41

чик
Питання не в пошуку, а у невідповідності ваших слів реальності!
Не пригадаю таких прикладів, щоб через тиждень після отримання рефінансування, ліквідовували банк.
Якщо помиляюсь - підтвердіть свої слова!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:43

  Grand Touring написав:при падении доходов бюджета у чиновников просто срывает крышу - шакалы начали разрывать свои вольеры в поисках шары и источников штрафов



З одного боку з Вами погоджуся . А з іншого - штраф же все-таки тільки за невиконання ... І якщо з техоглядом все зрозуміло зразу , то все інше - це таке ...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:44

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дельта, фик, платинум - вже детали не помню, но эти вроде не кубик, тот просто раздавал всем...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:46

V2
поменяйте тыждень на более длительный или короткий срок, суть пытання от этого не меняется, нафига выдавать реф зная их финотчётность и понимая, шо это палюбому трупы + полит составляющая, как у вас...
а шо делать?
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