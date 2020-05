Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:09

Grand Touring написав: 25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.





Не иссякает у нас количество Буратин .... Как и на валютном рынке.



"Покуда есть на свете дураки,

Обманом жить нам, стало быть, с руки.



Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай…

