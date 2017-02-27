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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:51
чик
Дійсно, по VABу, тільки більший строк!
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V2
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:53
чик написав:V2
поменяйте тыждень на более длительный или короткий срок, суть пытання от этого не меняется, нафига выдавать реф зная их финотчётность и понимая, шо это палюбому трупы + полит составляющая, как у вас...
т.е. по вашему банк даже не нужно пытаться поддержать?
так тогда прекращаем вообще любой реф. иначе вашу фразу "поменяйте тыждень на более длительный или короткий срок" можно поставить в вину любому главе НБУ. любой банк рано или поздно упадет.
кстати по поводу фик. владелец обещал продавать свое имущество и вливать в банк. когда обещание не сдержал банк и кокнули.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:57
чик написав:Realist
читать леру200? я не открывая ссылки знаю, шо наплетёт...
прочёл таки от нефиг делать. так и знал - нбу молодец, зачистка системы, остальные омно и не слова об огромных рефах выдаваемых банкам за неделю до того, как их грохнуть - это ведь не её нбу выделывало, а прокуратура, которая теперь не хочет сажать хозяев этих банков ну и канечна дубинский и т.п. патриотка...
Скільки людей - скільки думок.
Проте у нас не має жодної установи і жодного керівника де би було все ідеально. І де би не було претензій по якихось питаннях. Тому якщо ви прагматичні, націлені на результат, та оцінюєте картину в цілому, а не фанатично чіпляєтесь за будь-яку суттєву помилку,
то ви однозначно відмітите її досягнення у стабілізації банківської сфери які дуже важливі для країни. Не думаю що ви це заперечите. А якщо все ж таки заперечите - то нам не має більше про що дискутувати.
А що стосується рефінансу, то можливо пані Гонтарева і грішила його видачею. Я цього не виключаю але і довести не можу. Як вона сама сказала в інтерв'ю це робота нашої правоохоронної системи, а не наша із вами. Ви бачите, щоб хоч один із власників банків які виводили гроші із підконтрольних їм банків сидів у тюрмі? Ото то ж.
Із вашої логіки виходить, що більше винен не сам злодій, а той хто йому допоміг. Посадіть злодія і він приведе вас до помічника і ви отримаєте докази. А тоді вже зможете із чистою совістю звинувачувати п. Гонтареву. А поки що ваші слова нічого не варті. Це тільки ваше ІМХО.
Моє шанування.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:02
В Украине рухнула очередная финансовая пирамида B2B Jewelry и обманутые люди пытаются вернуть свои вложенные деньги. Украинцы уже третий день штурмуют магазины в надежде вернуть кровные.
Так, например, в Харькове компанию представляют якобы спортсмены из Винницы. Они всем вкладчикам говорят, что компания обанкротилась и отправляют их домой.
Кстати, спортсмены прибыли под магазины на шикарных джипах, а люди прокололи им шины. Сейчас банк остановил операции и заблокировал счета B2B Jewelry. Вся информация была передана в правоохранительные органы.
Отметим, что B2B Jewelry продавали украшения с кешбэком более 100% и принимали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были картонные сертификаты. По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.
Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью сказала, что банки могут помочь в обнаружении финкомпаний, которые работают вне правового поля.
"Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг", – рассказала Катерина Рожкова.
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Grand Touring
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:09
Grand Touring написав:
25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.
Не иссякает у нас количество Буратин .... Как и на валютном рынке.
"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай…
Лап то бу ди дубуда дай, лай лай лай лалалалалала."
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:17
Дайте угадаю... страна уа?
Moneta написав:
Неофициально ее курирует еще и бывший акционер и экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева.
Если неофициально, откуда инфа?..
Moneta написав:
Именно ее правление во главе с Яковом Смолием и Катериной Рожковой до сих пор руководит НБУ.
Что означает "ее правление" - Смолий и Рожкова рабьі Гонтаревой, или должньі ей деньги ?
Moneta написав:
Так что можно не сомневаться, что «Авангард» получает рефинансирование регулятора без особых усилий.
А можно все же сомневаться?..
Moneta написав:
Он, как известно, принадлежит мужу бывшего министра финансов Украины Даниилу Волынцу и его жене экс-министру Оксане Маркаровой, конечно (по действующему семейному законодательству у супругов в нашей стране общее имущество).
То есть, принадлжеит мужу, но написано так, будто принадлежит жене.
А как на самом деле?..
Moneta написав:
Интересно, что 30 апреля их Аккордбанк одолжил в НБУ на 85 дней 180 млн грн, но еще до истечения срока этого кредита, 22 мая оформил новое рефинансирование еще на большую сумму — на 220 млн грн. Зачем банку столько средств — точно неизвестно.
Ну так, когда будет известно - тогда и напишете.
Moneta написав:
То есть крупнейший заемщик пятницы (почти на 630 млн грн) так и не был назван. Что совершенно не укладывается в концепцию ложной «прозрачности НБУ», о которой говорят на каждом углу нацбанковцы. Но порождает разные слухи на этот счет.
Вот прямо здесь и порождает. Именно слухи.
Moneta написав:
Возможно рефинансирование Нацбанка не захотел светить Международный инвестбанк бывшего президента Порошенко, в котором сейчас не самая лучшая финансовая ситуация. А может быть кто-то из крупных игроков — вроде Райффайзен Банка Аваль, председателя которого Александра Писарука правление НБУ спасало от тюремного заключения. Правдой может оказаться любой из вариантов, которых будет становиться все больше и больше, пока заангажированное правление Нацбанка продолжить прятать отчетность и укрывать данные.
А может, не надо вьідумьівать?.. и слухов меньше будет.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:17
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:19
Realist
а я и не претендую на знатока всех нюансов. это моё имхо. на форуме для того, чтобы читать инфу, которая могла бы помочь в приумножении собственного капитала.
особо критикой не займаюсь. претензии к нбу сводятся к тому, шо декларируя таргетирование, выкуп точных сумм с мб, на самом деле поступают по обстоятельствам. ну так бы и декларировали - шо хотим, то и воротим. к лере претензии из за потери вкладчиками банков огромных денег и мной в том числе - прошёл 7или9 ва и кучу нервов...
на этом дискуссию со всеми заканчиваю, выделил пачему.
Востаннє редагувалось чик
в П'ят 29 тра, 2020 15:26, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:19
rasmus написав: Grand Touring написав:
25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.
Не иссякает у нас количество Буратин .... Как и на валютном рынке.
"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай…
Лап то бу ди дубуда дай, лай лай лай лалалалалала."
це ж Дулярчики, які за Зе і В2В ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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