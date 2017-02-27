В Украине рухнула очередная финансовая пирамида B2B Jewelry и обманутые люди пытаются вернуть свои вложенные деньги. Украинцы уже третий день штурмуют магазины в надежде вернуть кровные.



Так, например, в Харькове компанию представляют якобы спортсмены из Винницы. Они всем вкладчикам говорят, что компания обанкротилась и отправляют их домой.



Кстати, спортсмены прибыли под магазины на шикарных джипах, а люди прокололи им шины. Сейчас банк остановил операции и заблокировал счета B2B Jewelry. Вся информация была передана в правоохранительные органы.



Отметим, что B2B Jewelry продавали украшения с кешбэком более 100% и принимали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были картонные сертификаты. По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.



25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.



Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью сказала, что банки могут помочь в обнаружении финкомпаний, которые работают вне правового поля.



"Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг", – рассказала Катерина Рожкова.