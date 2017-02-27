Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.05.2020..............01.06.2020
дата розрахунку...............28.05.2020..............29.05.2020
Євро..................................29,6234....................29,9275
Долар США.......................26,9059....................26,8685
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Отказавшись от утреннего кофе, сразу сузили спред до 2 копеек и пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 3 копейки, после чего остановились. Похоже, что тормозом выступил регулятор. Незадолго до полудня резко подскочили на 3 копейки, вернувшись на уровень открытия.
Полуденный подскок оказался ситуативным - кто-то очень спешил купить. Повышенный уровень продержался всего 10 минут, после чего снизились на 2 копейки и ушли на обед. После обеда снова плавно, но уверенно пошли вниз. За час опустились на 3 копейки, уйдя на копейку ниже дообеденных минимумов. Вопреки традициям пятницы, активные торги продолжались достаточно долго. Об этом говорит снижение официального курса относительно справочного. Само снижение очень небольшое, но уровень котировок, при котором такое снижение возможно, был достигнут только после обеда. Я не могу исключить даже повторный выход НБУ для выкупа крупной суммы у запоздавшего продавца. Об этом мы узнаем через пару часов.
Официальный курс встретили котировками 26.8500 - 26.8700. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.4062 (+8) +46
2018 - 26.0989 (-5) +77
2017 - 26.3878 (+4)
2016 - 25.1360 (+3)
Совсем недавно обсуждали проблему изменения ставок для долгосрочных активов в разрезе рефинанса. НБУ эта проблема тоже заинтересовала, скоро будет новый инструмент: https://news.finance.ua/ru/news/-/47177 ... mi-v-iyune
Можно начинать ругать НБУ за применение непрозрачных инструментов, не понятных обывателю и подозревать его в плохом