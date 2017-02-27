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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5550555155525553

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:01

15-45:
Харьков 26.91 - 26.94 (утром 26.93 - 26.97)
Наличный курс доллара немного снизился, большинство предложений ПОВ: 26.90..26.91 - 26.94..26.95 (опт). Спред 3-4 коп.

Сумы 26.85 - 27.00 (26.85 - 27.00), курс не изменился.
Полтава 26.90 - 26.95 (26.90 - 27.05)
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 29 тра, 2020 16:07, всього редагувалось 2 разів.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:03

Где 28 после 15 числа ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.05.2020..............01.06.2020
дата розрахунку...............28.05.2020..............29.05.2020
Євро..................................29,6234....................29,9275
Долар США.......................26,9059....................26,8685
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Отказавшись от утреннего кофе, сразу сузили спред до 2 копеек и пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 3 копейки, после чего остановились. Похоже, что тормозом выступил регулятор. Незадолго до полудня резко подскочили на 3 копейки, вернувшись на уровень открытия.
Полуденный подскок оказался ситуативным - кто-то очень спешил купить. Повышенный уровень продержался всего 10 минут, после чего снизились на 2 копейки и ушли на обед. После обеда снова плавно, но уверенно пошли вниз. За час опустились на 3 копейки, уйдя на копейку ниже дообеденных минимумов. Вопреки традициям пятницы, активные торги продолжались достаточно долго. Об этом говорит снижение официального курса относительно справочного. Само снижение очень небольшое, но уровень котировок, при котором такое снижение возможно, был достигнут только после обеда. Я не могу исключить даже повторный выход НБУ для выкупа крупной суммы у запоздавшего продавца. Об этом мы узнаем через пару часов.
Официальный курс встретили котировками 26.8500 - 26.8700. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.4062 (+8) +46
2018 - 26.0989 (-5) +77

2017 - 26.3878 (+4)
2016 - 25.1360 (+3)

Совсем недавно обсуждали проблему изменения ставок для долгосрочных активов в разрезе рефинанса. НБУ эта проблема тоже заинтересовала, скоро будет новый инструмент: https://news.finance.ua/ru/news/-/47177 ... mi-v-iyune
Можно начинать ругать НБУ за применение непрозрачных инструментов, не понятных обывателю и подозревать его в плохом :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:42

УкрГаз резко понизил газообмене 26.71 НА улице 26.89 есть
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:57

  greenozon написав:26.89 Юнекс онлайн


А давно у Юнекса купля-продажа валюты онлайн появилась?
У них почти всегда очень "сладкий" курс по доллару. Если теперь обмен будет доступен онлайн (без доп. расходов), банк вполне может стать лидером в этом сегменте.
Востаннє редагувалось Anadonta в П'ят 29 тра, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:04

  mephala написав:
  чик написав:V2
поменяйте тыждень на более длительный или короткий срок, суть пытання от этого не меняется, нафига выдавать реф зная их финотчётность и понимая, шо это палюбому трупы + полит составляющая, как у вас...


т.е. по вашему банк даже не нужно пытаться поддержать?
так тогда прекращаем вообще любой реф. иначе вашу фразу "поменяйте тыждень на более длительный или короткий срок" можно поставить в вину любому главе НБУ. любой банк рано или поздно упадет.
кстати по поводу фик. владелец обещал продавать свое имущество и вливать в банк. когда обещание не сдержал банк и кокнули.

Да у нас тут на форуме десяток готовых глав НБУ, всё знают всё помнят, даже чего не было...
Как смеете с ними спорить?
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