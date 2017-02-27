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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:01
15-45:
Харьков 26.91 - 26.94 (утром 26.93 - 26.97)
Наличный курс доллара немного снизился, большинство предложений ПОВ: 26.90..26.91 - 26.94..26.95 (опт). Спред 3-4 коп.
Сумы 26.85 - 27.00 (26.85 - 27.00), курс не изменился.
Полтава 26.90 - 26.95 (26.90 - 27.05)
Востаннє редагувалось Patrick
в П'ят 29 тра, 2020 16:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:03
Где 28 после 15 числа ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:08
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.05.2020..............01.06.2020
дата розрахунку...............28.05.2020..............29.05.2020
Євро..................................29,6234....................29,9275
Долар США.......................26,9059....................26,8685
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Отказавшись от утреннего кофе, сразу сузили спред до 2 копеек и пошли вниз. К 10-30 успели опуститься на 3 копейки, после чего остановились. Похоже, что тормозом выступил регулятор. Незадолго до полудня резко подскочили на 3 копейки, вернувшись на уровень открытия.
Полуденный подскок оказался ситуативным - кто-то очень спешил купить. Повышенный уровень продержался всего 10 минут, после чего снизились на 2 копейки и ушли на обед. После обеда снова плавно, но уверенно пошли вниз. За час опустились на 3 копейки, уйдя на копейку ниже дообеденных минимумов. Вопреки традициям пятницы, активные торги продолжались достаточно долго. Об этом говорит снижение официального курса относительно справочного. Само снижение очень небольшое, но уровень котировок, при котором такое снижение возможно, был достигнут только после обеда. Я не могу исключить даже повторный выход НБУ для выкупа крупной суммы у запоздавшего продавца. Об этом мы узнаем через пару часов.
Официальный курс встретили котировками 26.8500 - 26.8700. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.4062 (+8) +46
2018 - 26.0989 (-5) +77
2017 - 26.3878 (+4)
2016 - 25.1360 (+3)
Совсем недавно обсуждали проблему изменения ставок для долгосрочных активов в разрезе рефинанса. НБУ эта проблема тоже заинтересовала, скоро будет новый инструмент: https://news.finance.ua/ru/news/-/47177 ... mi-v-iyune
Можно начинать ругать НБУ за применение непрозрачных инструментов, не понятных обывателю и подозревать его в плохом
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:42
УкрГаз резко понизил газообмене 26.71 НА улице 26.89 есть
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:57
greenozon написав:
26.89 Юнекс онлайн
А давно у Юнекса купля-продажа валюты онлайн появилась?
У них почти всегда очень "сладкий" курс по доллару. Если теперь обмен будет доступен онлайн (без доп. расходов), банк вполне может стать лидером в этом сегменте.
Востаннє редагувалось Anadonta
в П'ят 29 тра, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:04
mephala написав: чик написав:V2
поменяйте тыждень на более длительный или короткий срок, суть пытання от этого не меняется, нафига выдавать реф зная их финотчётность и понимая, шо это палюбому трупы + полит составляющая, как у вас...
т.е. по вашему банк даже не нужно пытаться поддержать?
так тогда прекращаем вообще любой реф. иначе вашу фразу "поменяйте тыждень на более длительный или короткий срок" можно поставить в вину любому главе НБУ. любой банк рано или поздно упадет.
кстати по поводу фик. владелец обещал продавать свое имущество и вливать в банк. когда обещание не сдержал банк и кокнули.
Да у нас тут на форуме десяток готовых глав НБУ, всё знают всё помнят, даже чего не было...
Как смеете с ними спорить?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:22
ruvex написав:
Русский Стандарт (ВА после рефа через пару дней)
навіть так? а форвард тоді звідкіля взявся?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:28
многие видимо забыли как перед введением ва в дельту сын леры и его жена аккуратненько, чтобы не вызвать подозрений в инсайде, вывели часть гривневых вкладов превышавших фгв и апять же по случайному совпадению курс бакса припал на время выплат и погорельцы оказались ешо и в + сразу купив валюту. моге просто не помню таких двойных совпадений после ликвидации других системных банков
а шо делать?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:31
proftpd66 написав:
Где 28 после 15 числа ?
Сводный платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн, такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу.
Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил $1,4 млрд, при этом в апреле прошлого года дефицит показателя составлял $92 млн.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:33
Anadonta написав:
А давно у Юнекса купля-продажа валюты онлайн появилась?
У них почти всегда очень "сладкий" курс по доллару. Если теперь обмен будет доступен онлайн (без доп. расходов), банк вполне может стать лидером в этом сегменте.
У Юнекса постоянно прыжки по +-20 коп в произвольном направлении.
Если они действительно онлайн покупку проводят (а не по курсу на момент проводки), то может и получится хорошо скупиться.
Например, сейчас 27.15 Юнекс - максимум на момент среди онлайнов
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