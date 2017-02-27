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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:56
На этой неделе НБУ купил на межбанке 72 млн.
Все методом интервенций по единому курсу.
Ничего не продавал.
По дням:
- четверг - 52;
- пятница - 20
.
Мои подозрения
о причастности НБУ к послеобеденному всплеску активности не получили подтверждения.
Коллеги имеющие информацию с торгов сегодня писали следующее:
15:20
Интрига закончилась: это была ошибка системы. Но все сразу проснулись.
15:19
На рынке оживление: только что прошла сделка на 304 млн. по 26,86 одним лотом. Кто это может быть? Непонятно.
Такая сумма и курс могли бы именно так повлиять на средневзвешенный, однако ошибка, как я понял, была исправлена до времени подсчета официального курса.
Во вторник еще посмотрим на обороты. Пока интрига сохраняется.
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Сибарит
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24
Сибарит написав:
На этой неделе НБУ купил на межбанке 72 млн.
Все методом интервенций по единому курсу.
Ничего не продавал.
По дням:
- четверг - 52;
- пятница - 20
.
Мои подозрения
о причастности НБУ к послеобеденному всплеску активности не получили подтверждения.
Коллеги имеющие информацию с торгов сегодня писали следующее:
15:20
Интрига закончилась: это была ошибка системы. Но все сразу проснулись.
15:19
На рынке оживление: только что прошла сделка на 304 млн. по 26,86 одним лотом. Кто это может быть? Непонятно.
Такая сумма и курс могли бы именно так повлиять на средневзвешенный, однако ошибка, как я понял, была исправлена до времени подсчета официального курса.
Во вторник еще посмотрим на обороты. Пока интрига сохраняется.
Может продал Игорь и Игорь Алексеевич?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:25
rasmus написав: Grand Touring написав:
25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.
Не иссякает у нас количество Буратин .... Как и на валютном рынке.
"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай…
Лап то бу ди дубуда дай, лай лай лай лалалалалала."
Истинные,вечные ценности:)
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:27
чик написав:
многие видимо забыли как перед введением ва в дельту сын леры и его жена аккуратненько, чтобы не вызвать подозрений в инсайде, вывели часть гривневых вкладов превышавших фгв и апять же по случайному совпадению курс бакса припал на время выплат и погорельцы оказались ешо и в + сразу купив валюту. моге просто не помню таких двойных совпадений после ликвидации других системных банков
Я помню тот вброс, плохо сделанная халтура.
Сказанное совершенно не связано с типами счетов.
Так что, продолжайте верить в собственные бредни
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:29
Василь-Рівне написав: proftpd66 написав:
Где 28 после 15 числа ?
Сводный платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн, такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу.
Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил $1,4 млрд, при этом в апреле прошлого года дефицит показателя составлял $92 млн.
На Июнь есть внешние выплат по овгз ? Ох-Ах говорил что Июнь есть выплаты
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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