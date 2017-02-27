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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5551555255535554

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:56

Результаты интервенций за неделю

На этой неделе НБУ купил на межбанке 72 млн.
Все методом интервенций по единому курсу.
Ничего не продавал.
По дням:
- четверг - 52;
- пятница - 20.

Мои подозрения о причастности НБУ к послеобеденному всплеску активности не получили подтверждения.
Коллеги имеющие информацию с торгов сегодня писали следующее:
15:20
Интрига закончилась: это была ошибка системы. Но все сразу проснулись.
15:19
На рынке оживление: только что прошла сделка на 304 млн. по 26,86 одним лотом. Кто это может быть? Непонятно.

Такая сумма и курс могли бы именно так повлиять на средневзвешенный, однако ошибка, как я понял, была исправлена до времени подсчета официального курса.
Во вторник еще посмотрим на обороты. Пока интрига сохраняется.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24

  Сибарит написав:На этой неделе НБУ купил на межбанке 72 млн.
Все методом интервенций по единому курсу.
Ничего не продавал.
По дням:
- четверг - 52;
- пятница - 20.

Мои подозрения о причастности НБУ к послеобеденному всплеску активности не получили подтверждения.
Коллеги имеющие информацию с торгов сегодня писали следующее:
15:20
Интрига закончилась: это была ошибка системы. Но все сразу проснулись.
15:19
На рынке оживление: только что прошла сделка на 304 млн. по 26,86 одним лотом. Кто это может быть? Непонятно.

Такая сумма и курс могли бы именно так повлиять на средневзвешенный, однако ошибка, как я понял, была исправлена до времени подсчета официального курса.
Во вторник еще посмотрим на обороты. Пока интрига сохраняется.


Может продал Игорь и Игорь Алексеевич? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:25

  rasmus написав:
  Grand Touring написав:
25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.


Не иссякает у нас количество Буратин .... Как и на валютном рынке.

"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай…
Лап то бу ди дубуда дай, лай лай лай лалалалалала."

Истинные,вечные ценности:)
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:27

  чик написав:многие видимо забыли как перед введением ва в дельту сын леры и его жена аккуратненько, чтобы не вызвать подозрений в инсайде, вывели часть гривневых вкладов превышавших фгв и апять же по случайному совпадению курс бакса припал на время выплат и погорельцы оказались ешо и в + сразу купив валюту. моге просто не помню таких двойных совпадений после ликвидации других системных банков :?

Я помню тот вброс, плохо сделанная халтура.
Сказанное совершенно не связано с типами счетов.
Так что, продолжайте верить в собственные бредни
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:29

  Василь-Рівне написав:
  proftpd66 написав:Где 28 после 15 числа ?

Сводный платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн, такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу.
Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил $1,4 млрд, при этом в апреле прошлого года дефицит показателя составлял $92 млн.



На Июнь есть внешние выплат по овгз ? Ох-Ах говорил что Июнь есть выплаты
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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