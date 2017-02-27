На этой неделе НБУ купил на межбанке 72 млн. Все методом интервенций по единому курсу. Ничего не продавал. По дням: - четверг - 52; - пятница - 20.
Мои подозрения о причастности НБУ к послеобеденному всплеску активности не получили подтверждения. Коллеги имеющие информацию с торгов сегодня писали следующее:
15:20 Интрига закончилась: это была ошибка системы. Но все сразу проснулись. 15:19 На рынке оживление: только что прошла сделка на 304 млн. по 26,86 одним лотом. Кто это может быть? Непонятно.
Такая сумма и курс могли бы именно так повлиять на средневзвешенный, однако ошибка, как я понял, была исправлена до времени подсчета официального курса. Во вторник еще посмотрим на обороты. Пока интрига сохраняется.
Сибарит написав:На этой неделе НБУ купил на межбанке 72 млн. Все методом интервенций по единому курсу. Ничего не продавал. По дням: - четверг - 52; - пятница - 20.
Мои подозрения о причастности НБУ к послеобеденному всплеску активности не получили подтверждения. Коллеги имеющие информацию с торгов сегодня писали следующее:
15:20 Интрига закончилась: это была ошибка системы. Но все сразу проснулись. 15:19 На рынке оживление: только что прошла сделка на 304 млн. по 26,86 одним лотом. Кто это может быть? Непонятно.
Такая сумма и курс могли бы именно так повлиять на средневзвешенный, однако ошибка, как я понял, была исправлена до времени подсчета официального курса. Во вторник еще посмотрим на обороты. Пока интрига сохраняется.
Может продал Игорь и Игорь Алексеевич?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.
Не иссякает у нас количество Буратин .... Как и на валютном рынке.
"Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай… Лап то бу ди дубуда дай, лай лай лай лалалалалала."
чик написав:многие видимо забыли как перед введением ва в дельту сын леры и его жена аккуратненько, чтобы не вызвать подозрений в инсайде, вывели часть гривневых вкладов превышавших фгв и апять же по случайному совпадению курс бакса припал на время выплат и погорельцы оказались ешо и в + сразу купив валюту. моге просто не помню таких двойных совпадений после ликвидации других системных банков
Я помню тот вброс, плохо сделанная халтура. Сказанное совершенно не связано с типами счетов. Так что, продолжайте верить в собственные бредни
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Сводный платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн, такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу. Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил $1,4 млрд, при этом в апреле прошлого года дефицит показателя составлял $92 млн.
На Июнь есть внешние выплат по овгз ? Ох-Ах говорил что Июнь есть выплаты
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Shaman написав:а как Вы видите скрутки при системе электронного декларирования НДС и лимитов?;) чисто профессионально интересно.
Послушайте бывшего министра финансов Уманского, какая разница что здесь думают или не думают форумчане, как будто они посвященные в тему )))
сорри, но там слушать нечего))) он как раз из времен, когда еще не было электронной системы, все работало по-другому - я думаю, он может поделиться опытом, как делал скрутки тогда
Пришли уже разбираться и за опытом.
Співробітники Державного бюро розслідувань провели понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС) у Києві, а також у Львівській та Донецькій областях. Про це повідомляє прес-служба ДБР у четвер, 28 травня.
Зазначено, що обшуки проходили в рамках кримінальної справи, порушеної за заявою екс-міністра фінансів Ігоря Уманського. Чиновників центрального апарату ДПС і регіональних відділень підозрюють у махінаціях з податком на додану вартість.
"Таким чином, податківці сприяли функціонуванню "конвертаційно-транзитних" груп суб'єктів господарювання та обходу ними систем автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику і, як наслідок, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Послушайте бывшего министра финансов Уманского, какая разница что здесь думают или не думают форумчане, как будто они посвященные в тему )))
сорри, но там слушать нечего))) он как раз из времен, когда еще не было электронной системы, все работало по-другому - я думаю, он может поделиться опытом, как делал скрутки тогда
Пришли уже разбираться и за опытом.
Співробітники Державного бюро розслідувань провели понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС) у Києві, а також у Львівській та Донецькій областях. Про це повідомляє прес-служба ДБР у четвер, 28 травня.
Зазначено, що обшуки проходили в рамках кримінальної справи, порушеної за заявою екс-міністра фінансів Ігоря Уманського. Чиновників центрального апарату ДПС і регіональних відділень підозрюють у махінаціях з податком на додану вартість.
"Таким чином, податківці сприяли функціонуванню "конвертаційно-транзитних" груп суб'єктів господарювання та обходу ними систем автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику і, як наслідок, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
може краще геть забрати той ПДВ, тоді і експортерам не тре повартати, а споживання у нас і так низьке, ПДВ це для жируючого мільйярду.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:може краще геть забрати той ПДВ, тоді і експортерам не тре повартати, а споживання у нас і так низьке, ПДВ це для жируючого мільйярду.
то понятно и давно здесь обсуждается, но диалог между ребятами был о другом. Shaman в противовес freeze утверждал, шо уманский не разбирается и сам воровал, но уголовное дело и обыски проводят по заявлению бывшего безграмотного, "там слушать нечего"