Сибарит
пик по ОВГЗ будет в Июне? Пора сливать доллар? МВФ может что-то даст для красоты, чтобы кончить красиво И будет около 26? Давить сильно на курс не будет ничего?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:33
Сибарит
пик по ОВГЗ будет в Июне? Пора сливать доллар? МВФ может что-то даст для красоты, чтобы кончить красиво И будет около 26? Давить сильно на курс не будет ничего?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:27
Глава МВФ уже час как подтвердила, что "будет рекомендовать совету директоров одобрить программу для Украины в самое ближайшее время". Только наши СМИ молчат в тряпочку. Все Броварами заняты.
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