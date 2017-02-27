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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5552555355545555

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:33

Сибарит

пик по ОВГЗ будет в Июне? Пора сливать доллар? МВФ может что-то даст для красоты, чтобы кончить красиво :) И будет около 26? Давить сильно на курс не будет ничего?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:27

  Alex2007 написав:
  flyman написав:https://censor.net.ua/ua/news/3198813/pershyyi_transh_mvf_ukrayina_ochikuye_6_chervnya_shmygal
Вангую ріст курса під захід транша


Зеленый Шмыгаль может ждать чего-угодно, только в повестке дня мвфа украинского вопроса до 6 июня нету, зато есть Гондурас, Соломоновы Острова, Бангладеш, Монголия, Либерия, ПапуаНоваяГвинея и т.д. :twisted:
https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx
(https://i.paste.pics/a1cb9b2a17954d016b ... 931457.png)

Как он собирается получить транш 6-го числа без предварительного заседания дядек?

Глава МВФ уже час как подтвердила, что "будет рекомендовать совету директоров одобрить программу для Украины в самое ближайшее время". Только наши СМИ молчат в тряпочку. Все Броварами заняты.
Shustoff
 
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