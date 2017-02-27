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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:33
Сибарит
пик по ОВГЗ будет в Июне? Пора сливать доллар? МВФ может что-то даст для красоты, чтобы кончить красиво
И будет около 26? Давить сильно на курс не будет ничего?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:27
Глава МВФ уже час как подтвердила, что "будет рекомендовать совету директоров одобрить программу для Украины в самое ближайшее время". Только наши СМИ молчат в тряпочку. Все Броварами заняты.
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Shustoff
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:48
Сибарит написав:
На этой неделе НБУ купил на межбанке 72 млн.
Все методом интервенций по единому курсу.
Ничего не продавал.
По дням:
- четверг - 52;
- пятница - 20
.
Мои подозрения
о причастности НБУ к послеобеденному всплеску активности не получили подтверждения.
Коллеги имеющие информацию с торгов сегодня писали следующее:
15:20
Интрига закончилась: это была ошибка системы. Но все сразу проснулись.
15:19
На рынке оживление: только что прошла сделка на 304 млн. по 26,86 одним лотом. Кто это может быть? Непонятно.
Такая сумма и курс могли бы именно так повлиять на средневзвешенный, однако ошибка, как я понял, была исправлена до времени подсчета официального курса.
Во вторник еще посмотрим на обороты. Пока интрига сохраняется.
Интрига была буквально пару минут, пока не стало ясно, что это ошибка. Сделавшие ее признались в узком кругу. Пятница плохо подействовала
Можете не ждать обороты, там ничего нового не увидите.
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Искатель
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:15
Alex2007 написав:
Как он собирается получить транш 6-го числа без предварительного заседания дядек?
Будут рассматривать ночью, на внеочередном заседании. Миссия ж приезжала ? Опыт переняли
-Ты почему ночью картошку сажаешь ?
-Чтобы колорадский жук не видел.
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Игорь
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:25
чик написав: flyman написав:
може краще геть забрати той ПДВ, тоді і експортерам не тре повартати,
а споживання у нас і так низьке, ПДВ це для жируючого мільйярду.
то понятно и давно здесь обсуждается, но диалог между ребятами был о другом.Shaman
в противовес freeze
утверждал, шо уманский не разбирается и сам воровал, но уголовное дело и обыски проводят по заявлению бывшего безграмотного, "там слушать нечего"
нюанс - Уманский разбирается в теме как "тырить" НДС, но ДО внедрения системы электронного НДС.
так никто и не ответил, как могут быть построены скрутки при электронной системе НДС - разве что прямое вмешательство в ПО, но это легко отследить;)
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Shaman
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:45
Shaman написав:так никто и не ответил, как могут быть построены скрутки при электронной системе НДС - разве что прямое вмешательство в ПО, но это легко отследить;)
Отслеживают, именно прямое вмешательство.
Как будто наличие камер слежения предотвратило хотя бы одно преступление.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 30 тра, 2020 00:06
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Anadonta
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