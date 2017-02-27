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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5552555355545555

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:33

Сибарит

пик по ОВГЗ будет в Июне? Пора сливать доллар? МВФ может что-то даст для красоты, чтобы кончить красиво :) И будет около 26? Давить сильно на курс не будет ничего?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:27

  Alex2007 написав:
  flyman написав:https://censor.net.ua/ua/news/3198813/pershyyi_transh_mvf_ukrayina_ochikuye_6_chervnya_shmygal
Вангую ріст курса під захід транша


Зеленый Шмыгаль может ждать чего-угодно, только в повестке дня мвфа украинского вопроса до 6 июня нету, зато есть Гондурас, Соломоновы Острова, Бангладеш, Монголия, Либерия, ПапуаНоваяГвинея и т.д. :twisted:
https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx
(https://i.paste.pics/a1cb9b2a17954d016b ... 931457.png)

Как он собирается получить транш 6-го числа без предварительного заседания дядек?

Глава МВФ уже час как подтвердила, что "будет рекомендовать совету директоров одобрить программу для Украины в самое ближайшее время". Только наши СМИ молчат в тряпочку. Все Броварами заняты.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:48

  Сибарит написав:На этой неделе НБУ купил на межбанке 72 млн.
Все методом интервенций по единому курсу.
Ничего не продавал.
По дням:
- четверг - 52;
- пятница - 20.

Мои подозрения о причастности НБУ к послеобеденному всплеску активности не получили подтверждения.
Коллеги имеющие информацию с торгов сегодня писали следующее:
15:20
Интрига закончилась: это была ошибка системы. Но все сразу проснулись.
15:19
На рынке оживление: только что прошла сделка на 304 млн. по 26,86 одним лотом. Кто это может быть? Непонятно.

Такая сумма и курс могли бы именно так повлиять на средневзвешенный, однако ошибка, как я понял, была исправлена до времени подсчета официального курса.
Во вторник еще посмотрим на обороты. Пока интрига сохраняется.


Интрига была буквально пару минут, пока не стало ясно, что это ошибка. Сделавшие ее признались в узком кругу. Пятница плохо подействовала :)
Можете не ждать обороты, там ничего нового не увидите.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:15

  Alex2007 написав:Как он собирается получить транш 6-го числа без предварительного заседания дядек?

Будут рассматривать ночью, на внеочередном заседании. Миссия ж приезжала ? Опыт переняли :)

-Ты почему ночью картошку сажаешь ?
-Чтобы колорадский жук не видел.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:25

  чик написав:
  flyman написав:може краще геть забрати той ПДВ, тоді і експортерам не тре повартати,
а споживання у нас і так низьке, ПДВ це для жируючого мільйярду.

то понятно и давно здесь обсуждается, но диалог между ребятами был о другом.
Shaman в противовес freeze утверждал, шо уманский не разбирается и сам воровал, но уголовное дело и обыски проводят по заявлению бывшего безграмотного, "там слушать нечего" :roll:


нюанс - Уманский разбирается в теме как "тырить" НДС, но ДО внедрения системы электронного НДС.
так никто и не ответил, как могут быть построены скрутки при электронной системе НДС - разве что прямое вмешательство в ПО, но это легко отследить;)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Shaman написав:так никто и не ответил, как могут быть построены скрутки при электронной системе НДС - разве что прямое вмешательство в ПО, но это легко отследить;)


Отслеживают, именно прямое вмешательство.
Как будто наличие камер слежения предотвратило хотя бы одно преступление.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:06

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