Сибарит
пик по ОВГЗ будет в Июне? Пора сливать доллар? МВФ может что-то даст для красоты, чтобы кончить красиво И будет около 26? Давить сильно на курс не будет ничего?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:33
Сибарит
пик по ОВГЗ будет в Июне? Пора сливать доллар? МВФ может что-то даст для красоты, чтобы кончить красиво И будет около 26? Давить сильно на курс не будет ничего?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:27
Глава МВФ уже час как подтвердила, что "будет рекомендовать совету директоров одобрить программу для Украины в самое ближайшее время". Только наши СМИ молчат в тряпочку. Все Броварами заняты.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:48
Интрига была буквально пару минут, пока не стало ясно, что это ошибка. Сделавшие ее признались в узком кругу. Пятница плохо подействовала
Можете не ждать обороты, там ничего нового не увидите.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:15
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:25
нюанс - Уманский разбирается в теме как "тырить" НДС, но ДО внедрения системы электронного НДС.
так никто и не ответил, как могут быть построены скрутки при электронной системе НДС - разве что прямое вмешательство в ПО, но это легко отследить;)
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Отслеживают, именно прямое вмешательство.
Как будто наличие камер слежения предотвратило хотя бы одно преступление.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 тра, 2020 01:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Намного больше, тему периодически архивируют
Додано: Суб 30 тра, 2020 01:16
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 тра, 2020 03:58
Устойчивость гривны позволит Украине сильнее снизить ставки
"... Нынешний экономический кризис, вызванный сопряженными с экономическим уроном попытками справится с пандемией Covid-19, однако, повлек меньшее падение гривны, чем в предыдущие разы. Поэтому у центробанка есть некое дополнительное со стороны курса и импортируемой инфляции пространство для более глубокого снижения процентных ставок.
... инвесторы вкладывали средства в высокодоходные украинские государственные облигации. Однако выйти оказалось сложнее, если говорить о вторичном рынке. Если иностранный инвестор не сможет продать облигации на вторичном рынке, ему придется ждать до их погашения. Такая ситуация защищает гривну от некоторого нисходящего давления.
Еще одним позитивным для валюты моментом является предстоящий кредит на 5 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, который ожидает одобрения от совета директоров кредитора. Правительство надеется получить 1,9 млрд долларов в следующем месяце, что успокоит инвесторов.
Все это помогло Украине снизить затраты по займам в седьмой раз подряд в апреле. Дальнейшее снижение, вероятно, будет обусловлено падением мировых цен на энергоносители, что помогает удерживать рост потребительских цен ниже официальной цели."
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