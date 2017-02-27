чик написав:многие видимо забыли как перед введением ва в дельту сын леры и его жена аккуратненько, чтобы не вызвать подозрений в инсайде, вывели часть гривневых вкладов превышавших фгв и апять же по случайному совпадению курс бакса припал на время выплат и погорельцы оказались ешо и в + сразу купив валюту. моге просто не помню таких двойных совпадений после ликвидации других системных банков
Не стоит заморачиваться и обращать внимание на непомнящих.
Не исключено, шо кое-кто из них тоже был при деле, как детишки алкашки Леры. Тут на форуме всех хватает, в том числе и холуёв от власть имущих.