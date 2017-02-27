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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5553555455555556

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:44

  чик написав:многие видимо забыли как перед введением ва в дельту сын леры и его жена аккуратненько, чтобы не вызвать подозрений в инсайде, вывели часть гривневых вкладов превышавших фгв и апять же по случайному совпадению курс бакса припал на время выплат и погорельцы оказались ешо и в + сразу купив валюту. моге просто не помню таких двойных совпадений после ликвидации других системных банков :?

Не стоит заморачиваться и обращать внимание на непомнящих.
Не исключено, шо кое-кто из них тоже был при деле, как детишки алкашки Леры. Тут на форуме всех хватает, в том числе и холуёв от власть имущих.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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  #<1 ... 5553555455555556
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