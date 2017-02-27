Evgen Lybovych Прочитал новую инструкцию НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга. Объем финансового мониторинга, который будет осуществляться банками не соответствует целям такого мониторинга (противодействие отмыванию доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения). Критерии рисковости операций для физических лиц, если такое лицо с банком проводит еще какие-либо операции, кроме получения заработной платы и оплаты коммунальных платежей не дают шанса быть вне подозрений. Критерии рисковости операций для юр.лиц, приедут к существенному росту затрат на администрирование, массовому блокированию операции и закрытию счетов. Иметь деньги в Украине, как меток заметил один мой коллега, становится подозрительно, почти противозаконно. Посволю себе с легкой иронией пересказать кое-что из особо порадовавшего: 1. Работники банка должны осуществлять визиты на производство, в офисы и торговые точки клиентов, чтоб убедиться ведут ли они именно ту деятельность о которой сообщают банку, имеется ли в наличии необходимое для деятельности имущество, соответсвую ли объемы операций фактическим оборотам. 2. Неприбыльне организации по рискам на одном уровне с торговцами оружием и компаниями разрабатывающими полезные ископаемые. Бухгалтера, айтишники, аудиторы, юристы - хуже неприбыльных организаций и ДЭТЕКов с Нафтогазами. 3. Участие в гос.закупках подозрительно, как азартные игры (вот тут они в чем-то правы). 4. У любого юр.лица банк может требовать аудиторский отчет, даже если аудит для такого юр.лица не обязателен. 5. Если вы сначала сходили в свою банковскую ячейку, а потом внесли деньги на свой счет, то почти наверняка, по мнению НБУ , отмываете доходы полученные преступным путем, финансируете терроризм и распространяете оружие массового уничтожения. Если вы меняете частоту посещения ячейки тоже. Если были в хранилище больше 15 минут, то вы точно террорист. 6. Вы себя подозрительно ведете, если пользуетесь исключительно онлайн банковскими продуктами, или пользуетесь услугами разных отделений, или пользуетесь услугой не ближайшего к вам отделения или при посещении банка ходите только к одному операционисту или несколько раз в течение дня посетили отделение и воспользовались услугами разных операционистов или не пользовались услугами банка пока операционист у которого вы часто обслуживались был в отпуске. 7. Крайне подозрительно получение регулярных переводов из-за рубежа. 8. Если конечный бенифициар является руководителем компании, то тут точно что-то нечисто (адьё юрики - малый и средний бизнес), а если он еще и владеет и/или руководит другими юриками, то уж точно ... 9.Банкам вменено контролировать круг общения и коммуникационный уровень общения собственников существенных долей виду деятельности юр лица. 10. Как можно обойтись без эйджизма - очень подозрительно если руководитель младше 20 или старше 75 лет (давайте закроем все счета академии наук))) 11. Если несколько компании проводят платежи по клиент-банку с одного ІP-адреса (хрен вам бухгалтер на аутсорсе). 12. Наличие информации в публичных источниках о вашей связи с криминальной деятельностью (даешь повышения эффективности черного пиара). 13. Клиент нервничает (б***, если мне нужно зайти в отделение Ощада, я всегда нервничаю т.к. на перед знаю все будет через ж) 14. Клиент спешит (черт, я часто спешу). 15. Если у вас обычно большие обороты и маленькие остатки это крайне подозрительно (чего это у вас нет избытка оборотки, которую вы на шару даете юзать банку). 16. Существенное изменение объемов операций по счету - признак террориста. 17. Если вы покупаете что-то крупным оптом, а продаете мелким, то банки через пару месяцев откажутся с вами работать.
Можно перечислять еще три раза по столько нелепиц, но я устал и меня тошнит от прочитанного. По большому счету я благодарен НБУ за доходчивое объяснение, что с украинской банковской системой лучше дел не иметь пока в НБУ будет такое руководство. Нельзя, для того чтоб иметь возможность по желанию или под заказ загнобить любой банк или получить что-то от него вводить такое количество не поддающихся верификации требований как есть в этом нормативе.
“Коли Україна отримає гроші від МВФ, макроекономічна стабільність країни буде збережена. Іноземний капітал буде купувати ОВДП України, за рахунок чого прибутковості за ними будуть знижуватися, і вартість обслуговування державного боргу також буде знижуватися. Крім цього, Україна отримає гроші від ЄС і Світового банку. Країна зможе профінансувати свій дефіцит бюджету, і з державними фінансами країни все буде добре, принаймні, в доступному для огляду майбутньому”, – зазначив експерт. На його думку, за рахунок цього курс гривні найближчим часом зможе зміцнитися до позначки 25 гривень за долар. Далі динаміка курсу української валюти може повторити свою динаміку в 2019 році, коли вона зміцнилася з курсу 28 грн/дол. у січні 2019 року до 23,2 грн/дол. у грудні 2019 року, прогнозує Федоров. https://news.finance.ua/ua/news/-/47160 ... ar-ekspert
Igneus написав:Устойчивость гривны позволит Украине сильнее снизить ставки
Все это помогло Украине снизить затраты по займам в седьмой раз подряд в апреле. Дальнейшее снижение, вероятно, будет обусловлено падением мировых цен на энергоносители, что помогает удерживать рост потребительских цен ниже официальной цели."
Падение мировых цен на энергоносители превращается в удорожание для населения Украины стоимости электроэнергии,водоснабжения и канализации,отопления и т.д. Не заметил снижения цен ни на что.Немножко припал бензин,газ на месте. Иксперды разводят руками,говорят- виноват некто "монополизм",но его кто посадит-от у нас типа памятник
Украинский экспорт в апреле превзошел импорт. Экспорт 3608млн.$ Импорт 3415. По-моему, последний раз это было в 1-м квартале 2005г. Экспорт тоже упал. 3608 - это на минимуме за последние годы. Но такое бывало. А вот импорт 3415 - в январе 2017, когда газа не покупали. Но тогда и экспорт упал.
По услугам всегда был плюс. Но в апреле он увеличился. Тут та же картина - импорт услуг упал сильнее, чем экспорт.
В результате счет текущих операций в плюсе +1412млн.$ Да, поступление в виде зарплаты упали до 856млн.$ В последние месяцы было больше 1млрд.$ Т.е. упали, но не сильно.
В этом месяце выплатили немного дивидендов - 436млн.$, в результате профицит счета текущих операций стал таким большим и позитивным.
А счет финансовых операций, наоборот, негативный. Дефицит 696млн.$
Обычно бывало наоборот, по текущим операциям - дефицит, который покрывался финансовыми поступлениями.
В апреле валюты из страны уходила. От всех понемногу. Государственный сектор выплатил 346млн.$, в основном, за ценные бумаги. В прошлом году иностранцы покупали ОВГЗ, сейчас продают.
На 800млн.$ увеличилась наличка вне банков. Прямые инвестиции, которые с прошлого года вроде начали расти и росли до февраля, 2-й месяц подряд немного, но уменьшаются. В марте было - на 25млн.$, апреле - на 28млн.$ Т.е. нерезиденты начали выводить средства из реального сектора. Не так быстро как спекулянты с рынка госдолга, но начали.
В результате платежный баланс в профиците - в страну пришло на 716млн.$ больше, чем ушло.
Пару слов про услуги. Уменьшение импорту услуг прошло по линии путешествий. В марте -388млн.$, в апреле -192млн.$ Обычно было -500 - -600млн.$ Уменьшился экспорт транспортных услуг, но меньше, чем импорт путешествий. Компьютерные остались на среднем уровне предыдущих месяцев. Так и вышло, что импорт уменьшился меньше, чем экспорт.
И пару слов про экспорт-импорт товаров
Экспорт в апреле уменьшился на 4% к апрелю 2019г. При этом экспорт металлов упал на 18.1%, машиностроения - на 8.3% Упал экспорт древесины и прочих промышленных изделий Экспорт аграрной продукции вырос на 6.6%, руды - на 12.1% Но не перекрыл падения остальных позиций.
Как видно, сырье и продовольствие нужны и в кризис, и в локдаун, полуфабрикаты и готовые изделия - не особенно.
Импорт товаров упал на 28.4% Практически по всем позициям, кроме аграрной. Минеральное сырье (газ, нефть, нефтепродукты) - на 34.1%, металлов - на 36.8%, химической промышленности (в т.ч. удобрений) - на 17.5%
В кризис все соотношения меняются, минус сменяется плюсом и наоборот. Вот и в апреле так произошло. Валюты в стране стало даже больше. А вот перспективы вроде не улучшились.
НБУ в пятницу дал рефинанса совсем трошки, несчастных 165 млн.грн.
За даними НБУ, 29 травня він надав одному банку 165 млн грн рефінансування під 8% на термін до 84 днів.
Як писав Finbalance, 22 травня НБУ надав рефінансування під 8% на термін до 84 днів у т.ч. для таких банків: Авангард (525 млн грн), Акордбанк (220 млн грн), КІБ (38 млн грн), Місто Банк (32,3 млн грн), Січ (14 млн грн).
Зі звітності НБУ випливає, що вказані 5 банків отримали загалом 829,3 млн грн рефінансування.
Разом з тим, раніше регулятор повідомляв, що 22 травня надав позики для 6 банків на 1,46 млрд грн.
15 травня НБУ надав 667,3 млн грн рефінансування під 8% на термін до 84 днів для таких банків: Авангард (305 млн грн), МТБ Банк (100 млн грн), Січ (90 млн грн), МІБ (89 млн грн), Радабанк (65 млн грн), Місто Банк (18,3 млн грн).
8 травня НБУ надав для 11 банків майже 2,4 млрд грн рефінансування на строк від одного до п’яти років під 8%. Крім того, 4 банки залучили майже 457 млн грн рефінансування під 8% на термін до 84 днів.
Тоді рефінанс отримали такі фінустанови: Альфа-Банк (660 млн грн), Кредобанк (600 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (400 млн грн), Південний (300 млн грн), Банк 3/4 (230 млн грн), Індустріалбанк (152 млн грн), Радабанк (125 млн грн), МТБ Банк (100 млн грн), Український капітал (59,5 млн грн), Айбокс Банк (40,9 млн грн), МетаБанк (32 млн грн), Глобус (24 млн грн), Скай Банк (21,6 млн грн).
Серед банків, які 30 квітня залучили в НБУ 6,9 млрд грн рефінансування на термін до 85 днів під 8% річних, були в т.ч. такі установи: Укрексімбанк (6 млрд грн), Акордбанк (180 млн грн), Місто Банк (122,6 млн грн), Індустріалбанк (70 млн грн), МІБ (50 млн грн), Український капітал (25 млн грн).
Получение Украиной транша от Международного валютного фонда позволит гривне серьезно укрепиться.
Об этом сообщает аналитик Инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров. «Уровень в 25 грн/долл. – это цель в перспективе пары месяцев. После этого гривна, скорее всего, продолжит свой рост. И я считаю, что в консервативном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 24 грн/долл. В базовом варианте гривна достигнет уровня 23 грн/долл., а в оптимистичном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 21 грн/долл.», – отметил эксперт.
Получение Украиной транша от Международного валютного фонда позволит гривне серьезно укрепиться.
Об этом сообщает аналитик Инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров. «Уровень в 25 грн/долл. – это цель в перспективе пары месяцев. После этого гривна, скорее всего, продолжит свой рост. И я считаю, что в консервативном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 24 грн/долл. В базовом варианте гривна достигнет уровня 23 грн/долл., а в оптимистичном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 21 грн/долл.», – отметил эксперт.
От того же эксперта: "Когда Украина получит деньги от МВФ, макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка."
Напоминает виртуальные танчики-онлайн Такая ерунда как невыполнение бюджета, падение промпроизводства, падение цен на экспортную продукцию, явно меньший сельхозурожай в текущем году - это в другой компьютерной игре происходит
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.