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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5555555655575558>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:22

  freeze написав:
:mrgreen:
От того же эксперта:
"Когда Украина получит деньги от МВФ, макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка."
Напоминает виртуальные танчики-онлайн :mrgreen:
Такая ерунда как невыполнение бюджета, падение промпроизводства, падение цен на экспортную продукцию, явно меньший сельхозурожай в текущем году - это в другой компьютерной игре происходит :roll:

меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.
Пугает дыра в госбюджетею
А тут такой эксперт нарисовался с прогнозом па21. Ладно я могу такое предположить. Но это ж эксперт!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нашёл ответ на свой вопрос, является ли ОВДП и рефинанс банкам скрытой эмиссией гривны?
ответ: НБУ выдаёт рефинас банкам, а те покупают на него ОВДП (но не только, а ещё будут финансируют инфраструктурные проеты выдавать на низ кридиты, имхо)
Имхо ЭОК нужно пересчитать (к М2 добавить стоимость выданных банкам и юрлицам гривневых ОВДП и процентов по ним)
https://biz.censor.net.ua/resonance/319 ... se_pratsyu
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 тра, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:47

  asti написав:
  zzzzzz написав:Покупки 2730 млн
Продажи 2793 млн
Сальдо (-43) млн.дол.
(-63)!

Про що я пару тижнів писав:
Сальдо білянульове, а курс з ПА24 на ПА27.
Профіт.

А що там у свідків зміцнення гривні?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:52

  flyman написав:А що там у свідків зміцнення гривні?


теж саме, що і у свідків 30+
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:52

  flyman написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Покупки 2730 млн
Продажи 2793 млн
Сальдо (-43) млн.дол.
(-63)!

Про що я пару тижнів писав:
Сальдо білянульове, а курс з ПА24 на ПА27.
Профіт.

А що там у свідків зміцнення гривні?


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:52

  Yuri_61 написав:
  freeze написав:
:mrgreen:
От того же эксперта:
"Когда Украина получит деньги от МВФ, макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка."
Напоминает виртуальные танчики-онлайн :mrgreen:
Такая ерунда как невыполнение бюджета, падение промпроизводства, падение цен на экспортную продукцию, явно меньший сельхозурожай в текущем году - это в другой компьютерной игре происходит :roll:

меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.
Пугает дыра в госбюджетею
А тут такой эксперт нарисовался с прогнозом па21. Ладно я могу такое предположить. Но это ж эксперт!

Недавно кверті-орести пророчили засуху, пустиню Сахару, смерть урожая, голод та "всі умрьом". А тепер, "канаул, потоп" і знову "всі умрьом".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:01

  vovakwasov написав:
  flyman написав:А що там у свідків зміцнення гривні?


теж саме, що і у свідків 30+

Всі у дупі з валеріаною)))
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:02

  flyman написав:Недавно кверті-орести пророчили засуху, пустиню Сахару, смерть урожая, голод та "всі умрьом". А тепер, "канаул, потоп" і знову "всі умрьом".


в мае норма 1 - 2 дождика
сейчас Украину заливает весь май
а это приведёт заболеванию зерновых грибком
тут (справа на сайте) эксперт па21 вангует под конец 2020. Он что, моих постов начитался?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:тут (справа на сайте) эксперт па21 вангует под конец 2020. Он что, моих постов начитался


Подавайте за плагіат.
  Ой+ написав:Ідеї Юри-61 мають прихильників:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:35

flyman
Все має бути вчасно. ложка - до столу. Дощ - в такий період... Сонце у інший...
Не завжди
athena1
 
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