От того же эксперта: "Когда Украина получит деньги от МВФ, макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка." Напоминает виртуальные танчики-онлайн Такая ерунда как невыполнение бюджета, падение промпроизводства, падение цен на экспортную продукцию, явно меньший сельхозурожай в текущем году - это в другой компьютерной игре происходит
меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры. Пугает дыра в госбюджетею А тут такой эксперт нарисовался с прогнозом па21. Ладно я могу такое предположить. Но это ж эксперт!
Нашёл ответ на свой вопрос, является ли ОВДП и рефинанс банкам скрытой эмиссией гривны? ответ: НБУ выдаёт рефинас банкам, а те покупают на него ОВДП (но не только, а ещё будут финансируют инфраструктурные проеты выдавать на низ кридиты, имхо) Имхо ЭОК нужно пересчитать (к М2 добавить стоимость выданных банкам и юрлицам гривневых ОВДП и процентов по ним) https://biz.censor.net.ua/resonance/319 ... se_pratsyu
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 тра, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
От того же эксперта: "Когда Украина получит деньги от МВФ, макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка." Напоминает виртуальные танчики-онлайн Такая ерунда как невыполнение бюджета, падение промпроизводства, падение цен на экспортную продукцию, явно меньший сельхозурожай в текущем году - это в другой компьютерной игре происходит
меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры. Пугает дыра в госбюджетею А тут такой эксперт нарисовался с прогнозом па21. Ладно я могу такое предположить. Но это ж эксперт!
Недавно кверті-орести пророчили засуху, пустиню Сахару, смерть урожая, голод та "всі умрьом". А тепер, "канаул, потоп" і знову "всі умрьом".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/