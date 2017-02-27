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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:51
flyman написав: asti написав: zzzzzz написав:
Покупки 2730 млн
Продажи 2793 млн
Сальдо (-43) млн.дол.
(-63)!
Про що я пару тижнів писав:
Сальдо білянульове, а курс з ПА24 на ПА27.
Профіт.
А що там у свідків зміцнення гривні?
Изменение 24 на 27 ни к сальдо, ни к экономике отношения не имело.
Была паника в связи с коронавирусом и фейковыми видео гор трупов в Китае.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 13:53
Yuri_61 написав:
меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.
"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 13:59
Starikan написав: Yuri_61 написав:
меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.
"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.
"Дожди в мае хлеба поднимают"
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 30 тра, 2020 14:00
Starikan написав: Yuri_61 написав:
меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.
"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.
где сказано: Май дождливый - пшеница без грибка?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 14:02
Yuri_61 написав: Starikan написав: Yuri_61 написав:
меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.
"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.
где сказано: Май дождливый - пшеница без грибка?
Вы же сам признались, что не агроном.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 14:07
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 30 тра, 2020 14:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 14:10
freeze написав:
Shaman написав:так никто и не ответил, как могут быть построены скрутки при электронной системе НДС - разве что прямое вмешательство в ПО, но это легко отследить;)
Отслеживают, именно прямое вмешательство.
Как будто наличие камер слежения предотвратило хотя бы одно преступление.
Наразі якихось 100 лямів "знайшли"! Вчора про це Гриценко заявив.
Якщо серйозно, то при Уманському мили ПДВ аж гай шумівю. Чия би корова...
А причина тих усіх вкидів в тому, що зявилася можливість скинути хоча б когось нормального (обраного між іншим на реальному конкурсі). В першу чергу я маю на увазі Нефьойдова.
Тількі Зє в черговий раз "сучку блох" киданули і зробили "конкурс"
Бачили очі...?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 14:19
Starikan написав:
"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.
Особливо коли пару разів заморозки по городині.
Все добре в міру і дощі також, якби їх розтягли рівномірно на ввесь період дозрівання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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