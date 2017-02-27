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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5555555655575558

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:51

  flyman написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Покупки 2730 млн
Продажи 2793 млн
Сальдо (-43) млн.дол.
(-63)!
Про що я пару тижнів писав:
Сальдо білянульове, а курс з ПА24 на ПА27.
Профіт.
А що там у свідків зміцнення гривні?

Изменение 24 на 27 ни к сальдо, ни к экономике отношения не имело.
Была паника в связи с коронавирусом и фейковыми видео гор трупов в Китае.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:53

  Yuri_61 написав: меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.

"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:59

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав: меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.

"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.

"Дожди в мае хлеба поднимают"
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:00

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав: меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.

"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.


где сказано: Май дождливый - пшеница без грибка?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:02

  Yuri_61 написав:
  Starikan написав:
  Yuri_61 написав: меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.
"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.
где сказано: Май дождливый - пшеница без грибка?

Вы же сам признались, что не агроном.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:06

дощ в маю - агроному викликають позитивні емоції :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:07

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 тра, 2020 14:14, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:10

  freeze написав:
Shaman написав:так никто и не ответил, как могут быть построены скрутки при электронной системе НДС - разве что прямое вмешательство в ПО, но это легко отследить;)


Отслеживают, именно прямое вмешательство.
Как будто наличие камер слежения предотвратило хотя бы одно преступление.

Наразі якихось 100 лямів "знайшли"! Вчора про це Гриценко заявив.
Якщо серйозно, то при Уманському мили ПДВ аж гай шумівю. Чия би корова...
А причина тих усіх вкидів в тому, що зявилася можливість скинути хоча б когось нормального (обраного між іншим на реальному конкурсі). В першу чергу я маю на увазі Нефьойдова.
Тількі Зє в черговий раз "сучку блох" киданули і зробили "конкурс" :P
Бачили очі...?
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.


Особливо коли пару разів заморозки по городині.
Все добре в міру і дощі також, якби їх розтягли рівномірно на ввесь період дозрівання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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