Изменение 24 на 27 ни к сальдо, ни к экономике отношения не имело.
Была паника в связи с коронавирусом и фейковыми видео гор трупов в Китае.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:51
Изменение 24 на 27 ни к сальдо, ни к экономике отношения не имело.
Была паника в связи с коронавирусом и фейковыми видео гор трупов в Китае.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:53
"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:59
"Дожди в мае хлеба поднимают"
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:00
где сказано: Май дождливый - пшеница без грибка?
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:02
Вы же сам признались, что не агроном.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:07
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 тра, 2020 14:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:10
Наразі якихось 100 лямів "знайшли"! Вчора про це Гриценко заявив.
Якщо серйозно, то при Уманському мили ПДВ аж гай шумівю. Чия би корова...
А причина тих усіх вкидів в тому, що зявилася можливість скинути хоча б когось нормального (обраного між іншим на реальному конкурсі). В першу чергу я маю на увазі Нефьойдова.
Тількі Зє в черговий раз "сучку блох" киданули і зробили "конкурс"
Бачили очі...?
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Особливо коли пару разів заморозки по городині.
Все добре в міру і дощі також, якби їх розтягли рівномірно на ввесь період дозрівання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:45
Это потому что в Вашей семьей коммунальными платежами занимается Ваша жена. Шутка!
С ноября 18 года по апрель 19 года тариф на газ для населения составил 8,54892 грн. за 1 куб. м (макс. значение за все годы).
В мае 2019 года - 8,07257 грн.
В июне 2019 года - 7,53616 грн.
В июле 2019 года - 6,73885 грн.
В августе 2019 года - 6,42873 грн.
В сентябре 2019 года - 6,23204 грн.
В октябре 2019 года - 5,960363 грн.
В ноябре 2019 года - 6,730638 грн.
В декабре 2019 года - 5,9652034 грн.
В январе 2020 года - 5,868492 грн. (без учета тарифа на поставку)
В феврале 2020 года - 5,005032 грн. (без учета тарифа на поставку)
В марте 2020 года - 4,326072 грн. (без учета тарифа на поставку)
В апреле 2020 года - 3,712302 грн. (без учета тарифа на поставку)
В мае 2020 года - 2,948128 грн. (без учета тарифа на поставку)
Как видите, падение довольно таки существенное - для домохозяйств, которые отапливают дом самостоятельно, посредством газа.
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