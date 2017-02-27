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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:50
athena1 написав:flyman
Все має бути вчасно. ложка - до столу. Дощ - в такий період... Сонце у інший...
Не завжди
Мабуть в жнива дождів чекаєте?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 14:52
Starikan написав: flyman написав:
Про що я пару тижнів писав:
Сальдо білянульове, а курс з ПА24 на ПА27.
Профіт.
А що там у свідків зміцнення гривні?
Изменение 24 на 27 ни к сальдо, ни к экономике отношения не имело.
Была паника в связи с коронавирусом и фейковыми видео гор трупов в Китае.
Чому не відкотилися?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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