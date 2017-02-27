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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5556555755585559

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:50

  athena1 написав:flyman
Все має бути вчасно. ложка - до столу. Дощ - в такий період... Сонце у інший...
Не завжди

Мабуть в жнива дождів чекаєте?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:52

  Starikan написав:
  flyman написав: Про що я пару тижнів писав:
Сальдо білянульове, а курс з ПА24 на ПА27.
Профіт.
А що там у свідків зміцнення гривні?

Изменение 24 на 27 ни к сальдо, ни к экономике отношения не имело.
Была паника в связи с коронавирусом и фейковыми видео гор трупов в Китае.

Чому не відкотилися?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлень: 19442
З нами з: 09.03.14
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Подякували: 1328 раз.
 
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1
  #<1 ... 5556555755585559
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