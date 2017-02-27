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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5556555755585559

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 360
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
3%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:52

  Starikan написав:
  flyman написав: Про що я пару тижнів писав:
Сальдо білянульове, а курс з ПА24 на ПА27.
Профіт.
А що там у свідків зміцнення гривні?

Изменение 24 на 27 ни к сальдо, ни к экономике отношения не имело.
Была паника в связи с коронавирусом и фейковыми видео гор трупов в Китае.

Чому не відкотилися?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:11

  mephala написав:
  ruvex написав:Русский Стандарт (ВА после рефа через пару дней)


навіть так? а форвард тоді звідкіля взявся?

Ошибся в названии. Проверил - ПАТ КБ «СТАНДАРТ».
Благодарю за внимательность.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:36

  Yuri_61 написав:
  Starikan написав:
  Yuri_61 написав: меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.

"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.


где сказано: Май дождливый - пшеница без грибка?

Доляри з грибком :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:37

  AlexxK написав:
  heineken написав:Падение мировых цен на энергоносители превращается в удорожание для населения Украины стоимости электроэнергии,водоснабжения и канализации,отопления и т.д. Не заметил снижения цен ни на что.

Это потому что в Вашей семьей коммунальными платежами занимается Ваша жена. :) Шутка!
С ноября 18 года по апрель 19 года тариф на газ для населения составил 8,54892 грн. за 1 куб. м (макс. значение за все годы).
В мае 2019 года - 8,07257 грн.
В июне 2019 года - 7,53616 грн.
В июле 2019 года - 6,73885 грн.
В августе 2019 года - 6,42873 грн.
В сентябре 2019 года - 6,23204 грн.
В октябре 2019 года - 5,960363 грн.
В ноябре 2019 года - 6,730638 грн.
В декабре 2019 года - 5,9652034 грн.
В январе 2020 года - 5,868492 грн. (без учета тарифа на поставку)
В феврале 2020 года - 5,005032 грн. (без учета тарифа на поставку)
В марте 2020 года - 4,326072 грн. (без учета тарифа на поставку)
В апреле 2020 года - 3,712302 грн. (без учета тарифа на поставку)
В мае 2020 года - 2,948128 грн. (без учета тарифа на поставку)
Как видите, падение довольно таки существенное - для домохозяйств, которые отапливают дом самостоятельно, посредством газа. :roll:

Признаю своюнеграмотность,газ для домохозяйств таки в два раза подешевел,я живу в многоэтажке и оплачиваю теплоподачу.Но на Украинской бирже цена другая.Неужели поставщики дотируют население? :shock:

Інформація про середньозважені ціни на природний газ
за результатами електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа» станом на 29.05.2020 р.
Середньозважена ціна газу місячного ресурсу розраховується шляхом ділення загальної вартості укладених на ТБ «Українська енергетична біржа» угод з урахуванням ПДВ щодо купівлі-продажу даного ресурсу на суму обсягів купівлі-продажу даного ресурсу за результатами укладених угод протягом усього періоду його продажу.
Ресурс Середньозважена ціна (у т.ч. ПДВ)
липня 2020 4 780,43 грн/тис. куб. м
червня 2020 4 186,01 грн/тис. куб. м
травня 2020 3 701,52 грн/тис. куб. м
квітня 2020 4 698,41 грн/тис. куб. м
березня 2020 5 303,24 грн/тис. куб. м
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:59

  freeze написав:
Shaman написав:так никто и не ответил, как могут быть построены скрутки при электронной системе НДС - разве что прямое вмешательство в ПО, но это легко отследить;)


Отслеживают, именно прямое вмешательство.
Как будто наличие камер слежения предотвратило хотя бы одно преступление.


СЭА не решает проблему скруток по умолчанию, собственно скрутки и остаются более менее единственным способом отмывания НДС при ней (это если без ручного вмешательства). СЭА убрала проблему тупого рисования НДС из воздуха, да и то там входящих нарисованных остатков было дай боже.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:19

  heineken написав:Признаю своюнеграмотность,газ для домохозяйств таки в два раза подешевел,я живу в многоэтажке и оплачиваю теплоподачу.

Я совсем не ставил перед собой цель уличить Вас в чем-либо. :)
Просто при прочтении Вашего несколько неосторожного высказывания у меня моментально родилась неплохая шутка. Не смог удержаться. :)
Что касается отопления многоэтажек, то там рулят теплокоммунэнерго со своими мутными схемами… :?
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