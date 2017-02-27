Додано: Суб 30 тра, 2020 17:24

Yuri_61 написав: freeze написав:



От того же эксперта:

"Когда Украина получит деньги от МВФ, макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка."

Напоминает виртуальные танчики-онлайн

Такая ерунда как невыполнение бюджета, падение промпроизводства, падение цен на экспортную продукцию, явно меньший сельхозурожай в текущем году - это в другой компьютерной игре происходит От того же эксперта:"Когда Украина получит деньги от МВФ, макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка."Напоминает виртуальные танчики-онлайнТакая ерунда как невыполнение бюджета, падение промпроизводства, падение цен на экспортную продукцию, явно меньший сельхозурожай в текущем году - это в другой компьютерной игре происходит

меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.

Пугает дыра в госбюджетею

А тут такой эксперт нарисовался с прогнозом па21. Ладно я могу такое предположить. Но это ж эксперт! меня уже пугают нескончаемые дожди в Украине. Такие продолжительные, сильные и каждую ночь! Весь май каждую ночь проливной дождь! Это ненормально. Раньше 1 - 2 дождика за веь май. Непревычный холод в мае. Нет солнца. Я не агроном но знаю, что растения любят солнце. Замокнет пшеница и другие сельхозкультуры.Пугает дыра в госбюджетеюА тут такой эксперт нарисовался с прогнозом па21. Ладно я могу такое предположить. Но это ж эксперт!

Это просто шедевр - гривна по 21 и ваш страх дождей )))))Про гривна 21 - в новости нету но на сайте универа есть - что весь дефицит бюджета будет закрыт внешними займами - а все эти займы это чистый приток по платежному балансу.Плохо это или хорошо - зрада или пермога это уже второй вопрос - главное что весь дифицит бюджета то потенциальный приток денег - не важно по счетам взаймы, потом отдавать (ведь потом), потом своруют, потратят на стразы - это все будет потом - в этом годы эти деньги зайдут в гривну и 10% движения гривны это не так и много а уже 24!!!А потом карантин закончен в мире и баксик не скала - баланс под 8 трлн уже будет и будет давить на индекс доллара и сам бакс легко на еще 5-10% внизНу а далее комрады по 30 у вас будет паника и вас много и вы начнете крыть свои баксы на эмоциях и продавите таки до 21 на своих стопах )))