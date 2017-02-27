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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 18:20
AlexxK написав:
Что касается отопления многоэтажек, то там рулят теплокоммунэнерго со своими мутными схемами…
отопление в многоэтажках этой зимой было процентов на 30 дешевле прошлой зимы.
+ надо помнить, что радикальное подешевление газа произошло уже в апреле, когда отопления толком и не было.
Отследить подешевление газа сейчас можно только по тарифу на газ для плиты - но там такие копейки, что просто незаметно (в частности, у меня, этот параметр подешевел с 15 до 12 грн/мес - ну вот кто это заметит, если специально не отслеживать?)
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:20
Ой+ написав: Starikan написав:
"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.
Особливо коли пару разів заморозки по городині.Все добре в міру і дощі також
, якби їх розтягли рівномірно на ввесь період дозрівання.
Довольствуйтесь тем, что есть.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:26
heineken написав:
Не заметил снижения цен ни на что.Немножко припал бензин,газ на месте.
Вы с какой-то другой планеты пишете, очевидно. Относительно февраля все виды топлива припали раза в полтора, автогаз не исключение (грубо, с 12 до 7,5 грн).
После снятия карантина несколько отскочили, но всё равно гораздо ниже февральского уровня.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:31
Yuri_T написав:чик
ну да, конечно.
дубинский хороший парень и работает на главного патриота страны.
тётя не ангел, но за бородатую бабушку и продажных его шлюх топить... как знаете.
Заходжу зранку . По звичці. Почитати улюблений колись ресурс. Адептів "бородатоі бабушки" навскидку 80 відсотків. Може вони на зп? Частина з них тут вже відверто "срана.уа" шарять "аналітику".
Так як зранку поспішаю, не встигаю в ігнор відправити. От зараз новий список складу.
Правда з'явилося пару толкових з новими (для мене) ніками. Може хтось змінив.
За тьотю скажу. З моіх джерел. Приват "нагнули" так звані "посли". Лєра і Папа просто не могли вже вискочити, тому що "шаг вправо... шаг влєво"-і нема.
Бабушка мутила зі всіма і тому вважає, що тьотя і папа мають компенсувати.
Ті - кивають на послів. Посли спостерігають.
Колись все взнаємо.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:37
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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