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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5557555855595560

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 360
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
3%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  AlexxK написав:Что касается отопления многоэтажек, то там рулят теплокоммунэнерго со своими мутными схемами…
отопление в многоэтажках этой зимой было процентов на 30 дешевле прошлой зимы.
+ надо помнить, что радикальное подешевление газа произошло уже в апреле, когда отопления толком и не было.
Отследить подешевление газа сейчас можно только по тарифу на газ для плиты - но там такие копейки, что просто незаметно (в частности, у меня, этот параметр подешевел с 15 до 12 грн/мес - ну вот кто это заметит, если специально не отслеживать?)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:20

  Ой+ написав:
  Starikan написав:"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.


Особливо коли пару разів заморозки по городині.
Все добре в міру і дощі також, якби їх розтягли рівномірно на ввесь період дозрівання.

Довольствуйтесь тем, что есть. :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  heineken написав:Не заметил снижения цен ни на что.Немножко припал бензин,газ на месте.

Вы с какой-то другой планеты пишете, очевидно. Относительно февраля все виды топлива припали раза в полтора, автогаз не исключение (грубо, с 12 до 7,5 грн).
После снятия карантина несколько отскочили, но всё равно гораздо ниже февральского уровня.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:31

  Yuri_T написав:чик
ну да, конечно.
дубинский хороший парень и работает на главного патриота страны.
тётя не ангел, но за бородатую бабушку и продажных его шлюх топить... как знаете.

Заходжу зранку . По звичці. Почитати улюблений колись ресурс. Адептів "бородатоі бабушки" навскидку 80 відсотків. Може вони на зп? Частина з них тут вже відверто "срана.уа" шарять "аналітику".
Так як зранку поспішаю, не встигаю в ігнор відправити. От зараз новий список складу.
Правда з'явилося пару толкових з новими (для мене) ніками. Може хтось змінив.
За тьотю скажу. З моіх джерел. Приват "нагнули" так звані "посли". Лєра і Папа просто не могли вже вискочити, тому що "шаг вправо... шаг влєво"-і нема.
Бабушка мутила зі всіма і тому вважає, що тьотя і папа мають компенсувати.
Ті - кивають на послів. Посли спостерігають.
Колись все взнаємо.
athena1
 
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МотайТЕ на вус! ©®™

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  athena1 написав:Приват "нагнули" так звані "посли".


хто це
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:55

Может хайпанеми немножко на 21?

Может будет как в 2007? Там хайп был, что квартира в центре стояла 1млн долларов

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:08

  AlexxK написав:
  heineken написав:Признаю своюнеграмотность,газ для домохозяйств таки в два раза подешевел,я живу в многоэтажке и оплачиваю теплоподачу.

Что касается отопления многоэтажек, то там рулят теплокоммунэнерго со своими мутными схемами… :?

Вполне прозрачными схемами 37-42 грн./м2. :wink:
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