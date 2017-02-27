AlexxK написав:Что касается отопления многоэтажек, то там рулят теплокоммунэнерго со своими мутными схемами…
отопление в многоэтажках этой зимой было процентов на 30 дешевле прошлой зимы. + надо помнить, что радикальное подешевление газа произошло уже в апреле, когда отопления толком и не было. Отследить подешевление газа сейчас можно только по тарифу на газ для плиты - но там такие копейки, что просто незаметно (в частности, у меня, этот параметр подешевел с 15 до 12 грн/мес - ну вот кто это заметит, если специально не отслеживать?)
heineken написав:Не заметил снижения цен ни на что.Немножко припал бензин,газ на месте.
Вы с какой-то другой планеты пишете, очевидно. Относительно февраля все виды топлива припали раза в полтора, автогаз не исключение (грубо, с 12 до 7,5 грн). После снятия карантина несколько отскочили, но всё равно гораздо ниже февральского уровня.
Yuri_T написав:чик ну да, конечно. дубинский хороший парень и работает на главного патриота страны. тётя не ангел, но за бородатую бабушку и продажных его шлюх топить... как знаете.
Заходжу зранку . По звичці. Почитати улюблений колись ресурс. Адептів "бородатоі бабушки" навскидку 80 відсотків. Може вони на зп? Частина з них тут вже відверто "срана.уа" шарять "аналітику". Так як зранку поспішаю, не встигаю в ігнор відправити. От зараз новий список складу. Правда з'явилося пару толкових з новими (для мене) ніками. Може хтось змінив. За тьотю скажу. З моіх джерел. Приват "нагнули" так звані "посли". Лєра і Папа просто не могли вже вискочити, тому що "шаг вправо... шаг влєво"-і нема. Бабушка мутила зі всіма і тому вважає, що тьотя і папа мають компенсувати. Ті - кивають на послів. Посли спостерігають. Колись все взнаємо.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
В частности, в 2019 году семья Президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн гривен.
1000 гривен (эквивалент 568$ в 1997г) , положенные в Ощадбанк в 1997 году на депозит со сложным процентом под 15% годовых в 2020 году превратятся в 24891 грн (почти 1000 $) 568$ положенные на депозит в 1997 году под 6% принесли бы в 2020 году 2169 $ Имхо, на долгий срок разумнее долларовые депозиты. Или я неправ?