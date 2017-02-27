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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какая тенденция по квартирам сейчас? Они дешевеют или дорожают в долларах сейчас? Такое ощущение, что начали довольно заметно дорожать.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:44
75stasstas75
А по Чернигову кто что скажет?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:04
А что с Маркаровой ? Сильно изменилась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ru/news/-/47160 ... ar-ekspert
Об этом сообщает аналитик Инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров.
что нам говорит опыт 20:10 22.08.2014 ?
Востаннє редагувалось yama в Суб 30 тра, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:28
Надо выяснить от кого и как на долго вы залетели.
Кризис будет до 23-25года.
Может не такой как сейчас, но хата будет стоять пустая .
Надо выяснить как Вы залетели. От какого негра .
Я купил евро по 26.6, продал по 30, можно было по 31.5. и продало долларов по 28-28.2
Сейчас курс доллара был 26.6. Прибыль 50-70% в годовым эквиваленте за месяц или 2-8 недель . Гривна до восстребования 10-12% у меня после оплаты налогов . Скоро будет 8%.
Но факт в том что в месяц 50-70% годовых на этой спекуляции. Со времени из гривны надо будет выходить !! Сейчас о это потом , потом надо будет принимать решения .
Банк Форвард 10%, скоро 8 - надёжность можно от 400К хранить
Укр газ от 2 млн грн. Сверх надёжность . Юр лица от 30млн $.
Белки 10% до 180к грн можно , токо без п2п и сеп.
Шарик 180к.
Укр газ до зимы 4% евро доллар. Я думаю что может евро быть 1.16+. Я взял по 1.06 зимой . Можно получить 6-8%+ в евро без здачи и строек дурацких.
Сейчас
Можно продать 5-10% капитала по 26.8 в гривну .
Зависит от консервативной стратегии.
Есть вариант по акциями, но там может быть двоено дно.
По индексам будет 6-20% прибыли сейчас максимум , комиссии. Я хочу туда входить, тогда когда уйду из гривны.
По акциям можно влететь !
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:37
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Посмотрел декларации местных чиновнков и охренел от размера их зарплат.
Примечательно: все они до последненго дня тянули с публикацией деклараций.
Какое я чмо по сравнению с ними.
А президент со своими лямами за 2019 год, на прессконференции заявляет, что 6 тыс грн это не бедность.
Не удаляйте, пожалуйста мой пост.
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